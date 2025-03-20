Показ турецких сериалов предложили запретить из-за демографических проблем

Общественное движение «Ветераны России» обратилось в Роскомнадзор, Государственную Думу и Министерство культуры РФ с предложением запретить показ турецких сериалов на территории страны из-за их гипотетического негативного влияния на демографическую ситуацию. Об этом председатель движения Ильдар Резяпов рассказал изданию «Абзац».

Общественник убежден, что российские «дамы, насмотревшись таких мыльных опер, теряют интерес к нашим кавалерам, ожидая от них нереалистичного поведения, сформированного зарубежной кинопродукцией».

Таким образом, по мнению Резяпова, проблема заключается в том, что турецкие сериалы создают чрезмерно идеализированный образ мужчины у российских зрительниц.

К тому же, пожаловался активист, отечественные кинематографисты создают в своих сериалах негативный образ российского мужчины. Его будто бы изображают «алкоголиком, деспотом и неудачником», тогда как сильная и независимая женщина несет на себе весь груз семейных забот, пока не встретит «успешного и галантного иностранца».

«Подобная пропаганда является культурной интервенцией, способствующей разрушению института семьи и снижению рождаемости в России», – выразил уверенность Резяпов и предложил прописать в законодательстве понятие «деструктивной пропаганды».

«Турецкие сериалы – это часть идеологической войны за умы, в том числе за наших женщин», – выразил уверенность руководитель «Ветеранов России».