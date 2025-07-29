«Ким у нас особенный, и он помогает бойцам»: в Нурлате делают сухой душ для СВО

Сухой душ – это простое, но жизненно важное средство гигиены для бойцов на передовой. В Нурлате такие комплекты изготавливает особенная команда: мама с сыном. Ким Васильев – мальчик с ограниченными возможностями здоровья. Его отец, Дмитрий Васильев, погиб в зоне СВО, защищая Родину. Теперь Ким, его мама Елена Анатольевна и старший брат Макар нашли свою форму служения.

«Ким у нас особенный ребенок, с ограниченными возможностями здоровья. Ему очень полезно развивать мелкую моторику рук. Поэтому сначала мы с ним писали письма солдатам, рисовали открытки. А с недавнего времени делаем сухой душ для бойцов», – рассказывает Елена Анатольевна.

Работа спорится. В ход идут гель, дорнит, салфетки – все это превращается в компактные гигиенические наборы, которые особенно ценны в полевых условиях.

«Все необходимое заказываем на маркетплейсах или покупаем в магазине. Вот на днях доставили пять квадратных метров дорнита, четыре литра специального геля, салфетки. Теперь коротаем время за нужным и полезным делом», – говорит мама.

К делам по дому и волонтерству подключается и старший сын Макар. У мальчишек – четкое понимание, ради кого все это. Ведь их отец, Дмитрий, ушел на фронт по контракту и почти год назад погиб на передовой.

«Хотя мы с супругом и были уже в разводе, я продолжаю воспитывать сыновей так, чтобы они гордились своим отцом и его подвигом, – говорит Елена Анатольевна. – Среди наших родных и знакомых немало тех, кто сейчас на передовой. Мы не можем остаться в стороне. Делим с ними тепло и заботу».

С момента, как они начали свою тихую, но важную миссию, в доме Васильевых изготовлено уже более 800 комплектов сухого душа. Часть отправили волонтёрам из группы «Шьём для наших», другую часть – в «Коробку добра». В ближайшие дни все эти посылки отправятся бойцам – тем, кто живёт в палатках, в землянках, кто не имеет возможности полноценно умыться, но продолжает защищать мирную жизнь.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Позднее Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле. «Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.

Материал подготовлен при участии Лейсан Галиевой.