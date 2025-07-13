news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Политика 13 июля 2025 10:56

Ким Чен Ын заявил о «безоговорочной» поддержке России на Украине

Читайте нас в
Телеграм
Ким Чен Ын заявил о «безоговорочной» поддержке России на Украине
Ким Чен Ын
Фото: kremlin.ru

Высший руководитель и Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым заверил гостя в «безоговорочной» поддержке действий России на Украине. Об этом сообщает государственное радио «Голос Кореи».

«Товарищ Ким Чен Ын вновь подтвердил, что Корейская Народно-Демократическая Республика готова безоговорочно поддержать все меры, принимаемые российским руководством для кардинального урегулирования ситуации на Украине, в соответствии с духом договора между КНДР и Российской Федерацией», – сказано в сообщении.

Отмечается также, что переговоры Ким Чен Ына и Лаврова в городе Вонсане прошли в атмосфере, «полной теплого товарищеского доверия».

Глава МИД РФ передал лидеру Северной Кореи «теплые приветствия» от Президента России Владимира Путина. Глава КНДР выразил глубокую благодарность и передал в ответ «дружеские приветствия».

Высший руководитель также заметил, что Россия и Северная Корея «имеют общие взгляды по всем стратегическим вопросам, что соответствует уровню их союзнических отношений».

читайте также
Сергей Лавров передал Ким Чен Ыну привет от Владимира Путина
В КНДР прошла встреча Сергея Лаврова и Ким Чен Ына
В КНДР прошла встреча Сергея Лаврова и Ким Чен Ына
Ким Чен Ын: КНДР будет неизменно поддерживать политику России
#КНДР #северная корея #ким чен ын #спецоперация
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Режим беспилотной опасности объявили в Татарстане

Режим беспилотной опасности объявили в Татарстане

13 июля 2025
В Мамадышском районе организуют «Поляну знакомств» для молодежи на празднике «Питрау»

В Мамадышском районе организуют «Поляну знакомств» для молодежи на празднике «Питрау»

12 июля 2025