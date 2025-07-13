Ким Чен Ын заявил о «безоговорочной» поддержке России на Украине

Ким Чен Ын

Фото: kremlin.ru

Высший руководитель и Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым заверил гостя в «безоговорочной» поддержке действий России на Украине. Об этом сообщает государственное радио «Голос Кореи».

«Товарищ Ким Чен Ын вновь подтвердил, что Корейская Народно-Демократическая Республика готова безоговорочно поддержать все меры, принимаемые российским руководством для кардинального урегулирования ситуации на Украине, в соответствии с духом договора между КНДР и Российской Федерацией», – сказано в сообщении.

Отмечается также, что переговоры Ким Чен Ына и Лаврова в городе Вонсане прошли в атмосфере, «полной теплого товарищеского доверия».

Глава МИД РФ передал лидеру Северной Кореи «теплые приветствия» от Президента России Владимира Путина. Глава КНДР выразил глубокую благодарность и передал в ответ «дружеские приветствия».

Высший руководитель также заметил, что Россия и Северная Корея «имеют общие взгляды по всем стратегическим вопросам, что соответствует уровню их союзнических отношений».