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Политика 12 июля 2025 14:39

Сергей Лавров передал Ким Чен Ыну привет от Владимира Путина

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе визита в КНДР передал председателю государственных дел КНДР Ким Чен Ыну приветы от президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

В ходе встречи Лавров подчеркнул важность двусторонних договоренностей и отметил визит Ким Чен Ына в российское посольство 9 мая.

«Спасибо за возможность беседовать с вами. Это всегда добавляет нам стимулы развивать отношения в развитие тех договоренностей, которых вы с президентом Путиным достигли, прежде всего имея в виду Договор о стратегическом партнерстве, – сказал он. – Мы самым высоким образом оценили ваше посещение нашего посольства 9 мая, вашу проникновенную, очень теплую речь по случаю Победы».

Глава МИД также напомнил о параде Победы в Москве и подчеркнул историческую значимость участия бойцов Корейской народной армии в освобождении Курской области.

«Практически в то же время президент на Красной площади, принимая парад, беседовал с командирами подразделений Корейской народной армии, которые плечом к плечу с российскими бойцами освобождали Курскую область, – отметил Лавров. – Президент передает вам самые горячие приветы, подтверждая приверженность всем договоренностям, которые были достигнуты. Очень рассчитывает на продолжение прямых контактов в самое ближайшее время».

Лавров также проинформировал Ким Чен Ына о прошедших переговорах с главой МИД КНДР Цой Сон Хи:

«Переговоры были предметными и полезными», — сказал министр. По его словам, обсуждался весь спектр двусторонних вопросов, включая подготовку к заседанию межправительственной комиссии.

Видео: Телеграм-канал МИД РФ

#Сергей Лавров #ким чен ын #кндр и россия #Владимир Путин #мид рф
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