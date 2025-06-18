Ким Чен Ын: КНДР будет неизменно поддерживать политику России

Лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу заявил о твердом намерении продолжать поддерживать политику Москвы и выполнять положения двустороннего договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Визит Шойгу в Пхеньян состоялся по поручению президента РФ Владимира Путина. В ходе переговоров стороны обсудили текущее состояние и перспективы российско-северокорейских отношений, а также конкретные шаги по реализации положений Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и РФ, подписанного в июне 2024 года.

Как отмечает ЦТАК, атмосфера встречи была «доверительной и дружественной». Шойгу передал устное послание от Владимира Путина.

«Товарищ Ким Чен Ын вновь подтвердил незыблемый выбор и твердую волю правительства КНДР неизменно и безусловно поддерживать политику РФ, нацеленную на защиту суверенитета государства, территориальной целостности и международной справедливости от империалистических гегемонистских происков, и впредь верно исполнять статьи корейско-российского межгосударственного договора», — цитирует агентство слова лидера КНДР.

Одним из практических итогов встречи стало одобрение Пхеньяном плана по отправке в Россию 6 тысяч северокорейских специалистов, включая саперов и строителей, для восстановления разрушенной инфраструктуры в Курской области.

«Ким Чен Ын, исходя из точного понимания текущей ситуации в зоне проведения специальной военной операции и в Курской области, определил вопросы сотрудничества КНДР в рамках договора между двумя странами, одобрил соответствующие планы и подробно обсудил необходимые варианты содействия», — говорится в сообщении ЦТАК.

Также в рамках переговоров обсуждались меры по увековечиванию подвигов бойцов армии КНДР в операции по освобождению Курской области.

В завершение встречи Ким Чен Ын передал Владимиру Путину «товарищеский» и «братский» привет, выразил поддержку России и пожелал стране победы, процветания и счастья.