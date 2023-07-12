«Приговор» Украине и «план Б» США против России: какие лозунги звучали на саммите НАТО

Даже на Западе признают, что «контрнаступ» Владимира Зеленского, мягко говоря, не впечатляет Фото: nato.int

«Контрнаступ» Зеленского не впечатляет Запад

«Сейчас самая срочная задача – обеспечить победу Украины. Если Украина не победит, вопрос о членстве вообще не будет стоять», – заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Так он прокомментировал решение Североатлантического альянса не приглашать Украину в НАТО на саммите в Вильнюсе. На данный момент даже на Западе признают, что «контрнаступ» Владимира Зеленского, мягко говоря, не впечатляет.

Между тем министр обороны России Сергей Шойгу поделился интересной статистикой. С 4 июня потери в «живой силе» Украины составили более 26 тысяч военных. Также уничтожено более 3 тысяч единиц различного вооружения, среди которых 1244 танка, 21 самолет и 5 вертолетов (с авиационной составляющей у киевского режима вообще не густо). «В целом ни на одном из направлений противник своих целей не достиг», – резюмировал Шойгу.

Понятно, что о военной победе Украины над Россией и речи быть не может. Соответственно, и вступление страны в НАТО не просматривается даже в отдаленной перспективе. В Альянсе лишь решили исключить из процесса принятия Украины в свои ряды предоставление пресловутого Плана действий по членству (ПДЧ), ограничившись одним этапом.

«Мы направим приглашение Украине вступить в НАТО, когда союзники согласятся, и условия будут выполнены», – пояснил Столтенберг.

Сергей Шойгу поделился статистикой: с 4 июня потери Украины составили более 26 тысяч военных, уничтожено более 3 тысяч единиц различного вооружения Фото: rais.tatarstan.ru

«Приговор» НАТО Украине, отказ киевскому режиму и «истерика» Зеленского

Выглядит это так, что НАТО попросту не интересно торговаться с Владимиром Зеленским о праве Украины получить хотя бы План действий по членству (ПДЧ). Альянс, по сути, привязал вступление Украины в свои ряды к заведомо невыполнимому условию – военной победе Зеленского. На самом деле, это выглядит даже не особо завуалированным отказом стремлениям Украины войти в НАТО. Известный политолог Семен Уралов в беседе с корреспондентом «Татар-информа» высказывается жестче.

«Это не отказ, а приговор НАТО, озвученный Украине. Победить Россию – это очевидно невозможно для киевского режима. Ведь понятно, что произойдет по ходу выполнения этой задачи. Будет самоуничтожение Украины. Ну а России, по замыслу НАТО, будет нанесен максимально возможный ущерб. Это и есть цель завуалированного контракта. Контракт будет завершен, когда биореактор Зеленского топить будет нечем. Ну а сам Зеленский получит пристанище на Западе», – считает эксперт.

Вероятно, скрытый подтекст в решении НАТО видят даже на Украине. Еще вчера президент Украины разразился гневным постом в своем телеграм-канале.

«Беспрецедентно и абсурдно — когда нет временных рамок и для приглашения, и для членства Украины; и когда добавляется какая-то странная формулировка об “условиях” даже для приглашения Украины», – отреагировал глава киевского режима.

По данным The Washington Post, члены делегации США на саммите НАТО остались недовольны такой реакцией Зеленского. На фоне решений НАТО западная пресса и соцсети уже разразились мемами с его фото на саммите. Изображения и вытекающий из них «месседж» понятен: Зеленский неинтересен Западу, а Украина идет мимо НАТО.

Альянс, по сути, привязал вступление Украины в свои ряды к заведомо невыполнимому условию – военной победе Зеленского Фото: CC0, commons.wikimedia.org

В чем заключается «План Б» США и НАТО против России

В Североатлантическом альянсе уже забывают об Украине и разрабатывают «план Б». Лидеры стран НАТО решили развернуть 300-тысячное войско на восточном фланге альянса. Об этом заявил Йенс Столтенберг.

«В соответствии с нашими планами 300 тыс. человек — это войска высокой готовности. Мы имеем также средства сдерживания и защиты. Мы согласовали оборонный план, чтобы обеспечить закупки, повысить совместимость и увеличить инвестиции в оборону», – пояснил он.

Если перевести это высказывание на русский язык, то понятно, что данные войска сосредоточатся на границе с РФ. Однако, все это пока лишь на бумаге. 300 тысяч военных – это не только люди, но и соответственно техника, вооружение и далее по списку.

Тем временем, в США объясняли поставку кассетных боеприпасов Украине, дефицитом прочих артиллерийских снарядов.

«У нас кончились боеприпасы», — говорил президент США Джо Байден, отвечая на вопрос о причинах поставок на Украину кассетных боеприпасов.

США объясняли поставку кассетных боеприпасов Украине дефицитом прочих артиллерийских снарядов Фото: kremlin.ru

300 тысяч военных НАТО на границе с Россией: миф или реальность?

Кажется, что пройдут годы, прежде чем планы альянса могут быть реализованы «в поле». Как к тому времени изменятся геополитические реалии и будет ли существовать та же Украина, в качестве «вассала» США? Это вопрос, на который ответа сейчас нет.

Однако все не так просто. Идея о 300-тысячном войске на Украине родилась далеко не сегодня. НАТО уже не первый год последовательно идет к расширению военного контингента на границах с Россией с целью заблокировать Калининградскую область.

«НАТО никогда не скрывало этих планов. Напомню, что пандемия коронавируса прервала масштабные учения в Прибалтике и Польше, где как раз и отрабатывалась блокировка Калининградской области. Параллельно в регионе наращивалось присутствие американских войск», – заявил Семен Уралов.

В последнее время активно обсуждалось вступление Финляндии в НАТО. Но это лишь официальное оформление активной работы этой страны на благо США и североатлантического альянса. Еще несколько лет назад финны начали подготовку специфического арктического спецназа на двусторонних учениях с Канадой и США.

НАТО уже не первый год последовательно идет к расширению военного контингента на границах с Россией Фото: © By U.S. Department of Defense Current Photos, Public Domain, commons.wikimedia.org

«Не декларация, а легитимизация совершенного акта»

«То, что мы сейчас услышали про вступление Финляндии и сегодняшних решений НАТО – это не декларация будущего. Скорее легитимизация совершенного акта. Другой вопрос, насколько это быстро произойдет», – задается вопросом Уралов.

Тем временем, некоторые военные эксперты полагают, что уже к концу года у НАТО будет оружие и боеприпасы для создания 300-тысячной армии на границе с Россией. Об этом «Татар-информу» заявил военный историк и эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов.

«На саммите было принято решение увеличить производство боеприпасов и оружия. Соответственно, с этой программой к концу года количество производства боеприпасов вырастет в 6 раз и в других странах будут увеличены мощности. Таким образом, к концу года НАТО планирует выйти на производство 1 млн боеприпасов», – сообщил он.

Также Кнутов заявил, что будет разработан специальный график, согласно которому будет производиться вооружение, как для группировки НАТО, так и для киевского режима.

Реджеп Эрдоган уже стал, по сути, главной звездой этого саммита Фото: kremlin.ru

Угрозы Китаю и успех Эрдогана на «торгах» с Западом

Из других событий саммита в Вильнюсе стоит заострить внимание на негативной риторике НАТО в адрес Китая и «торги» альянса с президентом Турции Реджепом Эрдоганом о приеме Швеции в ряды НАТО.

Лидеры НАТО в коммюнике заявили, что сближение Китая и России противоречит ценностям и интересам альянса.

«Углубление стратегического партнерства между КНР и Россией и их взаимоусиливающие попытки подорвать основанный на правилах международный порядок противоречат нашим ценностям и интересам», - говорится в заявлении лидеров стран альянса, участвующих в саммите в Вильнюсе.

Более того, страны НАТО призывают Поднебесную осудить действия России на Украине, а также воздержаться от какой-либо военной поддержки действий РФ.

Ну а глава Турции Реджеп Эрдоган уже стал, по сути, главной звездой этого саммита. Он разморозил все контакты с США по поставке самолетов F-16 и получил обещания по скорому принятию своей страны в Евросоюз. Во всяком случае, бизвизовый режим Турции со странами ЕС уже де-факто согласован. Все это Эрдоган получит за «зеленый свет» для Швеции в ряды НАТО.