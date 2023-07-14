Продлить нельзя отменить: что стоит за зерновой сделкой и зачем она России

Россия, Украина, ООН и Турция подписали соглашение, согласно которому стороны обеспечили вывоз зерна из украинских портов в условиях СВО

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Игра в одни ворота»: Россия поставит вопрос ребром?

Главная загвоздка в том, что оговоренные и вроде бы согласованные со всеми сторонами требования России в рамках этой сделки никак не выполняются. А ведь «версия 1.0» стартовала почти год назад – 22 июля 2022 года.

Напомним, что Россия, Украина, ООН и Турция подписали соглашение, согласно которому стороны обеспечили вывоз зерна из украинских портов в Одессе, Южном и Черноморске в условиях специальной военной операции (СВО) на Украине.

Согласно договоренности, российской стороне должны были обеспечить экспорт зерна и удобрений в условиях западных санкций против РФ. Прошел почти год, и перед каждым продлением сделки Президент России Владимир Путин и другие представители власти констатировали, что условия сделки не выполняются. Этот момент накануне в очередной раз подчеркнул глава государства.

«Мы согласились обеспечить безопасность вывоза украинского зерна, там были пункты этой договоренности с ООН, согласно которым нужно было учитывать и российские интересы. Ничего, хочу это подчеркнуть, вообще ничего не было сделано. Все — игра в одни ворота. Ни одного пункта, связанного с тем, что есть интересы Российской Федерации, не исполнено», – подчеркнул Путин.

Владимир Путин и другие представители власти констатировали, что условия сделки не выполняются Фото: kremlin.ru

«Ну хватит, в конце концов»: какова позиция Путина?

Ранее и МИД РФ заявлял, что оснований для продлений сделки нет. Однако накануне Владимир Путин не стал исключать вероятность продления соглашения. Но с важной оговоркой: Запад должен сначала выполнить свои обещания, а только потом Россия поставит свою подпись в договоре о продлении сделки.

«Ну, слушайте, ну хватит, в конце концов. Нам сейчас говорят: “Нет, вы сейчас в очередной раз согласитесь с продлением, а мы все-таки исполним данные вам обещания”. Мы подумаем, еще несколько дней есть, мы подумаем, как поступить. Но как одна из опций, не сначала продление, а потом выполнение обещаний, а сначала выполнение обещаний, а потом наше участие. Что я имею в виду? Мы можем приостановить наше участие в этой сделке. И если все в очередной раз говорят, что все данные нам обещания будут исполнены, ну пусть исполнят это обещание, и мы сразу же присоединимся к этой сделке. Снова», – заявил Путин.

Четкого «да» или «нет» в заявлении Путина пока не прозвучало, считает известный политолог Семен Уралов.

«Мне кажется, что Путин дал четкий ответ, что решение еще не принято, учитывая, что у нас все проходит в режиме спецоперации. Соответственно, с этим работают спецэксперты. Мы же не знаем, в чем секретная часть мотивации зерновой сделки, для чего она сделана и в чьих интересах», – сказал эксперт «Татар-информу».

Реджеп Эрдоган прямо заявил, что ожидает конструктивного решения от Владимира Путина Фото: kremlin.ru

Эрдоган и Госдеп США мечтают о продлении сделки на уровне «обсуждения» требований России

Между тем заявлению Путина предшествовали заявления со стороны президента Турции Реджепа Эрдогана и коллективного Запада во главе с Америкой. «Наш человек в НАТО», турецкий лидер, прямо заявил, что ожидает конструктивного решения от Владимира Путина, и сообщил, что 33 млн тонн продовольствия уже доставлены на мировые рынки в рамках сделки.

«Со стороны Путина были высказаны некоторые предложения по этой теме. Данные предложения обсуждаются», – сообщил Эрдоган журналистам на завершившемся саммите НАТО.

В Госдепе США и вовсе заявили, что будут «вне себя от радости», если зерновая сделка будет продлена. Позиция Турции, как главного инициатора, понятна с политической точки зрения. Запад так же получает свою выгоду. В мировых СМИ уже пошли сообщения, что цены на зерно и продовольствие в целом подскочат в разы, если дело завершится срывом зерновой сделки.

Но возникает логичный вопрос: почему согласованные почти год назад условия сделки до сих пор «обсуждаются», а не исполняются? Сейчас это главный объект раздражения в российском обществе относительно пролонгации сделки.

На первый взгляд, предыдущие пролонгации сделки со стороны России действительно выглядят неоднозначно. Ведь от зерновой сделки до сих пор не видно было каких-либо плюсов для нашей страны. Но тут, как принято говорить, есть нюансы.

Почему согласованные почти год назад условия сделки до сих пор «обсуждаются», а не исполняются? Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Какие нюансы останавливают Россию от резких движений

С той же Турцией у России есть ряд стратегических проектов, которые в далекой перспективе имеют куда большее значение, чем зерновая сделка, которая носит, скажем прямо, временный характер. Прежде всего, речь идет о создании газового хаба в Турции. Его должна загружать Россия, которая ранее напрямую поставляла газ в Европу.

Этот проект, очевидно, будет выгоден как России, так и Турции. РФ не потеряет европейских потребителей из-за санкций, а Турция получит «маржу» на наценках как монополист транзита российского газа в Старый Свет.

После победы на выборах Эрдоган подтвердил намерение турецкой стороны реализовать проект. Также у России с Турцией все хорошо с торговыми оборотами и отдыхом россиян на морях южной республики. Очевидно, что все это важнее, чем пиар-заявления Эрдогана на саммите НАТО или освобождение горстки потрепанных «азовцев», которые Украину от военного поражения никак не спасут.

Таким образом, зерновая сделка очевидно делится на две составляющие – вершину «айсберга» и подводную часть. Про вторую знают лишь акторы высочайшего уровня – Владимир Путин, Реджеп Эрдоган и, может быть, стремительно теряющий гегемонию коллективный Запад по ту сторону океана.