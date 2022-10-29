«Под угрозой важнейшая инициатива»: ООН ответила на выход России из «зерновой сделки»

В ООН отреагировали на выход России из «зерновой сделки» из-за теракта в Севастополе. В организации подчеркнули, что находятся в контакте с российскими властями.

«Мы видели сообщения из Российской Федерации о приостановке их участия в Черноморской зерновой инициативе после нападения на российский Черноморский флот. Мы находимся в контакте с российскими властями по этому вопросу», – цитирует РИА Новости представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика.

Сейчас, по словам Дюжаррика, крайне важно, чтобы все стороны воздерживались от любых действий, которые могли бы поставить под угрозу «важнейшую гуманитарную инициативу, явно оказывающую положительное влияние на доступ к продовольствию для миллионов людей во всем мире».

Напомним, сегодня Минобороны РФ заявило о выходе России из сделки по организации «зернового коридора» для вывоза зерна из украинских портов. Это ведомство объяснило совершенной сегодня атакой на корабли Черноморского флота. Кроме того, МИД РФ заявил о том, что Россия готовит ответы на причастность Британии к теракту в Черном море и подрыву «Северных потоков».