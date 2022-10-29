news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Политика
29 октября 2022  18:43

«Под угрозой важнейшая инициатива»: ООН ответила на выход России из «зерновой сделки»

news_top_970_100

В ООН отреагировали на выход России из «зерновой сделки» из-за теракта в Севастополе. В организации подчеркнули, что находятся в контакте с российскими властями.

«Мы видели сообщения из Российской Федерации о приостановке их участия в Черноморской зерновой инициативе после нападения на российский Черноморский флот. Мы находимся в контакте с российскими властями по этому вопросу», – цитирует РИА Новости представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика.

Сейчас, по словам Дюжаррика, крайне важно, чтобы все стороны воздерживались от любых действий, которые могли бы поставить под угрозу «важнейшую гуманитарную инициативу, явно оказывающую положительное влияние на доступ к продовольствию для миллионов людей во всем мире».

Напомним, сегодня Минобороны РФ заявило о выходе России из сделки по организации «зернового коридора» для вывоза зерна из украинских портов. Это ведомство объяснило совершенной сегодня атакой на корабли Черноморского флота. Кроме того, МИД РФ заявил о том, что Россия готовит ответы на причастность Британии к теракту в Черном море и подрыву «Северных потоков».

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100