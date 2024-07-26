Киев не получит напрямую 1,5 млрд евро доходов от замороженных активов РФ

Первый транш средств от экспроприации доходов от замороженных активов РФ в размере 1,5 млрд евро Украина напрямую не получит. Об этом передает РИА Новости.

В Еврокомиссии заявили, что «деньги направят через Европейский фонд мира и Фонд Украины для поддержки военного потенциала страны, а также для содействия ее восстановлению».

Ранее днем глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Киев получит этот транш в пятницу.

Внебюджетный Европейский фонд мира появился в 2021 году – в его рамках предполагалось распределить около 5,7 млрд евро с 2021 по 2027 год, однако большую часть уже зарезервировали для частичной компенсации расходов стран Евросоюза на военную поддержку Украины. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что из средств этого фонда можно оплачивать членам союза их поставки оружия на Украину.

На встрече с руководством Министерства иностранных дел РФ 14 июня Президент Владимир Путин подчеркнул, что все уловки коллективного Запада, связанные с попыткам присвоить замороженные российские активы и валютные резервы, будут являться воровством и не останутся безнаказанными. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что изъятие активов Западом не останется без ответа.