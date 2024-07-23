Песков: Воровские действия Европы с активами РФ не останутся без ответа

Изъятие российских активов Западом не останется без ответа. Об этом заверил журналистов пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Безусловно, так или иначе ответ будет, — сказал представитель Кремля. — Подобные воровские действия не могут оставаться без взаимности».

По его словам, Москва планирует организовать юридическое преследование тех, кто причастен к воровству российских активов в Европе, поскольку это прямое нарушение международного права, попрание права собственности.

Песков заметил, что европейские лидеры пошли по худшему пути, решив использовать замороженные активы РФ для помощи Украине. «Эти деньги не только, по сути, воруют, но их еще тратят на закупку оружия, — сказал он. — Чего-то более худшего придумать, наверное, сложно».

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что первый транш средств от экспроприации доходов от замороженных российских активов (1,4 млрд евро) перечислят Еврокомиссии в начале августа, на эти средства закупят средства ПВО и снаряды для Киева, оплатят заказы на закупку оружия у украинской промышленности.

На встрече с руководством Министерства иностранных дел РФ 14 июня Президент Владимир Путин подчеркнул, что все уловки коллективного Запада, связанные с попыткам присвоить замороженные российские активы и валютные резервы, будут являться воровством и не останутся безнаказанными.