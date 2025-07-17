Киберэксперт: Никто пока не знает, что значит «поиск экстремистских материалов»

«Пока никто не знает», что именно означает «поиск экстремистских материалов», закон о штрафах за который Государственная Дума приняла во втором чтении. Об этом заявил эксперт в сфере кибербезопасности и права, управляющий RTM Group Евгений Царев в беседе с «Радио 1».

«В этом и проблема. Скорее всего, это касается умышленного поиска. К тому же использование VPN’а вызывает еще больше вопросов, потому что это подразумевает так называемый глубокий анализ трафика из-за зашифрованного соединения», – констатировал специалист.

К тому же, по словам киберэксперта, неясно сейчас и то, как именно технически будет реализовываться этот процесс, особенно применительно к массе пользователей Рунета.

При этом список экстремистских материалов открыт. Там около 5 тыс. актуальных записей: музыкальные произведения, видео, тексты, книги. «И даже момент случайного нажатия имеет место быть, ведь контент элементарно мигрирует с площадки на площадку, с сайта на сайт», – подчеркнул Царев.