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Общество 17 июля 2025 23:35

Киберэксперт: Никто пока не знает, что значит «поиск экстремистских материалов»

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«Пока никто не знает», что именно означает «поиск экстремистских материалов», закон о штрафах за который Государственная Дума приняла во втором чтении. Об этом заявил эксперт в сфере кибербезопасности и права, управляющий RTM Group Евгений Царев в беседе с «Радио 1».

«В этом и проблема. Скорее всего, это касается умышленного поиска. К тому же использование VPN’а вызывает еще больше вопросов, потому что это подразумевает так называемый глубокий анализ трафика из-за зашифрованного соединения», – констатировал специалист.

К тому же, по словам киберэксперта, неясно сейчас и то, как именно технически будет реализовываться этот процесс, особенно применительно к массе пользователей Рунета.

При этом список экстремистских материалов открыт. Там около 5 тыс. актуальных записей: музыкальные произведения, видео, тексты, книги. «И даже момент случайного нажатия имеет место быть, ведь контент элементарно мигрирует с площадки на площадку, с сайта на сайт», – подчеркнул Царев.

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#экстремизм
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