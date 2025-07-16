В Госдуме предложили штрафовать за поиск экстремистских материалов и рекламу VPN-сервисов

В Государственную Думу РФ на рассмотрение внесены поправки ко второму чтению законопроекта, которые предусматривают административную ответственность за преднамеренный поиск в интернете экстремистского контента. Изменения предполагают создание новой статьи в КоАП – 13.53.

Согласно проекту, к ответственности могут привлекаться лица, которые получают доступ к материалам, признанным экстремистскими, в том числе с использованием технических средств обхода блокировок. В числе таких – VPN-сервисы и иные программные решения, позволяющие обойти ограничения доступа к интернет-ресурсам.

За подобные действия физическим лицам может грозить штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей.

Кроме того, в законопроекте прописаны санкции за продвижение и рекламу средств, аналогичных VPN по функционалу. Для граждан штрафы составят от 50 до 80 тысяч рублей, для должностных лиц – от 80 до 100 тысяч, для юридических лиц – от 200 до 500 тысяч рублей.

Изначально документ касался сферы транспортно-экспедиционной деятельности и был принят в первом чтении еще в январе 2025 года. Однако ко второму чтению в него добавили поправки, затрагивающие цифровую сферу и борьбу с доступом к запрещенной информации.