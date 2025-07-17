Госдума вводит штрафы за рекламу VPN и передачу номеров другим людям

Госдума во втором чтении одобрила законопроект, который вводит новые штрафы за доступ к экстремистским материалам в интернете, рекламу VPN-сервисов, а также за незаконную передачу номеров телефонов и данных для входа на онлайн-платформы. Об этом сообщает РИА Новости.

За умышленный поиск и доступ к материалам, признанным экстремистскими, гражданам будет грозить штраф от 3 до 5 тысяч рублей.

Реклама сервисов, позволяющих обходить блокировки, например, VPN, также подпадает под наказание. Гражданам за такое нарушение придется заплатить от 50 до 80 тысяч рублей, должностным лицам – от 80 до 150 тысяч, юридическим лицам – от 200 до 500 тысяч рублей. Кроме того, за само распространение рекламы инструментов доступа к запрещенным сайтам предусмотрен отдельный штраф – до 500 тысяч рублей.

Законопроект касается и случаев, когда кто-то передает свой абонентский номер другому человеку. Если номер оформлен на физическое лицо, штраф составит от 30 до 50 тысяч рублей. В случае с компаниями – от 100 до 200 тысяч, для индивидуальных предпринимателей – от 50 до 100 тысяч рублей.

Если пользователь передает третьим лицам логины и пароли от интернет-ресурсов, его также может ждать наказание. Физическим лицам за это придется заплатить от 30 до 50 тысяч рублей, ИП – от 50 до 100 тысяч, а юридическим лицам – до 200 тысяч рублей.