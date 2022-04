Марат Сафиуллин: «Есть пять прорывных проектов, в которых мы видим драйверы и лицо КФУ»

Марат Сафиуллин: «Крайне важно, особенно в новых условиях, сохранить те высокие темпы, которые были набраны предыдущим руководством, и продолжить реализацию начатых при поддержке руководства Татарстана крупных системообразующих проектов» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Казанский университет должен ставить задачи совместно с республикой»

После трех месяцев неопределенности Наблюдательный совет КФУ рекомендовал на должность нового ректора Казанского университета Ленара Сафина , экс-министра транспорта Татарстана, юриста по образованию и первого заместителя председателя Комитета по экономической политике Совета Федерации РФ. Стала ли кандидатура Сафина для вас неожиданностью?

То, что случилось в декабре (арест экс-ректора Гафурова, – прим. Т-и), было очень резким, ошеломляющим, неожиданным, прямо перед длительными новогодними праздниками. Затем началась спецоперация на Украине. Для обсуждения кандидатур на должность ректора это объективно был очень небольшой и весьма неспокойный период. 21 марта федеральным министерством исполняющим обязанности ректора был назначен Дмитрий Альбертович Таюрский. Наблюдательный совет по представлению нового ректора, таким образом, собрался всего через 3 дня после того, как мы получили документы. Рустам Нургалиевич (Минниханов, Президент РТ, – прим. Т-и) собрал в соответствии с действующей процедурой Наблюдательный совет университета, где впервые представил Ленара Сафина как одного из перспективных и эффективных руководителей нашей республики.

Университет – одна из ведущих организаций не только республики, но и округа, и страны в целом. Это 50 тыс. студентов, 10 тыс. сотрудников, 4 тыс. преподавателей, 2 тыс. медицинских работников – значимый научно-образовательный кластер. Поэтому крайне важно, особенно в новых условиях, сохранить те высокие темпы, которые были набраны предыдущим руководством, и продолжить реализацию начатых при поддержке руководства Татарстана крупных системообразующих проектов. Слаженное взаимодействие руководителя и республики – определяющее условие в этом процессе. Стоит помнить, что ведь и Ильшат Рафкатович прошел аналогичные процедуры и был назначен в подобной логике. Чем модель Татарстана и отличается – все ветви власти синхронного и гармонично работают.

С Ленаром Ринатовичем я вместе работал – правда, очень давно, более 20 лет назад. Он тоже преподавал в моем родном Казанском финансово-экономическом институте. Сафин окончил юридический факультет КГУ и преподавал у нас юридические дисциплины. У нас же и получил второе высшее образование по профилю нашей кафедры – кафедры менеджмента. Писал на нашей кафедре, если не ошибаюсь, даже под моим руководством свою дипломную работу. Хочу сказать, что он всегда был очень энергичным и позитивным. У нас был любопытный шуточный опрос, кем бы хотели стать студенты. Большая часть студентов написала тогда, что хотят быть как Ленар Ринатович. Он был прямо олицетворение успеха. Почему он был интересен – он умел хорошо преподнести свой предмет, помимо некоторой академической составляющей владел и хорошим чутьем, и деловой хваткой.

Он всегда занимался самообразованием. Обычно, когда люди получают второе высшее, какие-то предметы им скучны, к каким-то направлениям они подходят формально. Он, наоборот, был весьма прилежным студентом.

«С ним [Ленаром Сафиным] было работать понятно и комфортно. Он практически снял большую часть сложных, конфликтных моментов» Фото: © «Татар-информ»

Второй раз мы пересекались уже когда я работал в Правительстве РТ, а его назначили на должность министра транспорта Татарстана. Тогда у нас было много поводов для взаимодействия, потому что наше Министерство экономики РТ формировало программу капитальных вложений и задания для других министерств, их KPI, показатели эффективности. И Ленар Ринатович показал весьма крепкие организационные способности. Всегда это были споры, всегда, скажу так, шум относительно разных взглядов, разных подходов… и много справедливой критики со стороны населения. Он в этом плане в весьма короткие сроки смог выстроить работу и диалог. С ним было работать понятно и комфортно. Он практически снял большую часть сложных, конфликтных моментов.

Приведу еще маленький пример, который мог бы его характеризовать и как человека, и как руководителя, и как отзывчивого выпускника. Красивым внутренним ухоженным университетским двориком мы во многом обязаны ему. Он помог здесь все благоустроить и взял на себя одну из самых сложных и дорогостоящих задач – переложил все покрытие дорожек, везде сейчас новый асфальт. При этом он в отличие от других никогда это не афишировал и не выпячивал. Хотя с точки зрения и финансов, и усилий было вложено весьма значительно.

Благодаря Ильшату Гафурову наш вуз набрал высокие темпы, заслуженный вес и авторитет, сложилась неплохая управленческая команда. Любое новое, тем более если хороший организатор во главе, – это движение вперед. Если будет так же, как в Министерстве транспорта РТ, то будет все хорошо.

«В стратегии КФУ важны поддержка со стороны республики, и Президент РТ дал нам беспрецедентные гарантии»

По вашим словам, напрашивается предположение, что если кандидатуру Сафина утвердят, он может пожелать совмещать ректорство с преподавательской деятельностью?

С Ильшатом Гафуровым у нас был спор по поводу необходимости руководящему звену вуза вести преподавательскую деятельность. Я считаю, чтобы понимать преподавателей и студентов, чтобы нести все новое, высшее руководящее звено обязано в этом участвовать. Это мое субъективное мнение, которое не все разделяют. Я преподаю с 1991 года и никогда не прекращал свой преподавательский стаж. Правда, я преподаю мало – всего одно занятие в неделю, и только в субботу.

«Университет – одна из ведущих организаций не только республики, но и округа, и страны в целом» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В условиях новой реальности – с еще не утвержденной кандидатурой нового ректора и в довесок с учетом западных санкций – каковы ближайшие задачи Казанского университета?

Летом 2021 года мы подготовили стратегию развития КФУ до 2030 года, в августе ее докладывали Президенту Татарстана. Рустам Минниханов ее поддержал, и, главное, не только политически, но и ресурсно, мощным софинансированием. В сентябре было первое заседание комиссии Министерства образования РТ, где была поддержана наша программа и мы получили базовый грант. А в октябре программа была поддержана уже правительственной комиссией, и была получена специальная часть гранта. Получается, что, по крайней мере, та идеология и те подходы, главное – подкрепленные финансированием, уже есть. То есть понятно, что КФУ сейчас надо делать. И республика в лице Рустама Нургалиевича, Министерство образования РФ в лице учредителя, и Правительство России как координатор поддержали тот вектор, который сейчас выбран. Задачи четкие поставлены, мы работаем по плану. Учредитель за нами внимательно смотрит, республика нас внимательно проверяет.

Чем же именно займется Казанский университет до 2030 года?

У нас есть пять ключевых, прорывных, стратегических проектов – это то, в чем мы видим основные драйверы и основное «лицо» КФУ в ближайшем будущем. Это медицина и всё, что с ней связано. Причем медицина в широком понимании, в части здоровьесбережения – то есть не тогда, когда уже надо исправлять или работать над последствиями, а в целом, начиная от питания, образа жизни и высокотехнологичных решений.

Второе направление отражает специфику нашей республики и страны – это всё, что связано с нефтью и углеводородами, повышением их эффективности их добычи и переработки, самое главное – со снижением последствий углеродного регулирования на социально-экономические последствия.

Третье направление очень востребовано нашей промышленностью, это новые материалы, их синтез, их дизайн в соответствии с новыми требованиями четвертой промышленной революции и цифровизации.

Четвертое – это наше направление IT. Сейчас все занимаются IT. Беспилотный транспорт, Интернет вещей, искусственный интеллект – это связка как раз и есть наша уникальная специализация.

Последнее направление характерно для классического университета. У нас есть большой социально-гуманитарный блок, поэтому повышение эффективности человеческого потенциала в РТ – это наш пятый приоритет.

«Среди ключевых, прорывных, стратегических проектов, то, в чем мы видим основные драйверы и основное «лицо» КФУ в ближайшем будущем, – это медицина и всё, что с ней связано» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Сейчас перспективно всё, что связано с Ближним Востоком, – там востребованы медицинские специальности и всё, что связано с нефтью»

В связи с политическими событиями последнего месяца пришлось ли корректировать планы и задачи КФУ?

Поскольку нам выделено финансирование, у нас есть четкие целевые значения, которых мы должны достигнуть. Сейчас меняются партнеры, меняются рынки, мы последовательно ищем альтернативные решения. У нас, конечно же, был серьезный переговорный задел, поэтому мы в новых реалиях несколько перераспределили усилия в пользу новых проектов.

Сейчас перспективно всё, что связано с Ближним Востоком, – там очень востребованы медицинские специальности и всё, что связано с нефтью и нефтепереработкой. Как вы знаете, это специализация этой территории. Мы там с одной крупной частной девелоперской организацией открываем филиал в Египте. Это будет уже со следующего года, то есть пройдет полностью лицензирование Рособрнадзора и мы начнем там полноценную образовательную деятельность. Второе направление – мы вошли в межправительственное соглашение, по которому будем открывать большой филиал в Узбекистане (в Джизаке). Тоже большей частью биомедицинского направления и IT.

Приостанавливать или отложить до лучших времен ничего не пришлось. Потому что основная задача сейчас, над которой каждый страт-проект, каждая лаборатория в рамках страт-проекта работает, – максимальное импортозамещение. Решение задач нашей экономики, наших предприятий, наших людей. Мы так и выбирали приоритетные ниши – это как раз те направления, которые решают эти задачи, то есть не требуется серьезных изменений стратегии в области продуктов.

Некоторые сферы все же сильно зависят от импортных технологий или продуктов – например, медицина и биология нередко использует зарубежные реактивы, препараты, IT – цифровые продукты и оборудование. Как обходить такие моменты?

У КФУ сейчас два новых руководителя, которые возглавляют направление IT. Они как раз предложили взамен тем, которые существовали, очень много эффективных IT-решений для индустриальных задач. У них обучается порядка 4000 студентов, большое количество сотрудников. И если раньше было очень сильное конкурентное давление, то сейчас рынок освободился. Владимир Владимирович (Путин, Президент РФ, – прим. Т-и) подписал приказ, что в критических сферах должно быть только отечественное IT, так что сейчас это, скажем так, нам на руку (отечественные разработки в IT, – прим. Т-и).

«Владимир Владимирович подписал приказ, что в критических сферах должно быть только отечественное IT, так что сейчас это, скажем так, нам на руку» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Мы один из крупных работодателей, у нас последовательная политика для того, чтобы лучшие кадры закреплять в аспирантуре и научных исследованиях. Заработная плата в КФУ по ряду направлений IT и инженерным специальностям больше 120 тысяч рублей – это весьма привлекательный мотивирующий инструмент для этих целей.

«Все, что связано с питанием, продовольствием, сельским хозяйством, ждет большое будущее и расцвет»

Пару недель назад вы давали интервью на телевидении в связи с введенными Западом санкциями. Однако события развиваются так скоро, чуть ли не ежечасно, изменились ли ваша оценка ситуации и прогноз сейчас?

К сожалению, та гипотеза, о которой я говорил в интервью две недели назад, что это было все спланировано заранее (санкции Запада), подтвердилась. В своих интервью ряд руководителей стран говорили, что они готовили это все заранее. Это упрочило меня во мнении, что нужен был только повод для начала экономической войны. Более того, ряд руководителей государств утверждают, что, несмотря ни на что, даже если все наладится, мы все равно будем давить и настаивать на том, чтобы вы (Россия, – прим. Т-и) не проводили самостоятельную политику, а играли по нашим правилам. И действительно – ряд отечественных секторов, которые были серьезно кооперационно связаны, испытывают сейчас серьезные сложности. А всё, что связано с питанием, продовольствием, сельским хозяйством, ждет большое будущее и расцвет.

Ваше предостережение, что главная проблема – безработица, так же остается в силе? Потому что сейчас вроде появляются намеки на ослабевание санкций.

Да, в силе. Поясню. Самое страшное, как в 90-е, что нарушаются хозяйственные связи, потому что если что-то остановилось, запустить это заново очень сложно. В период запуска теряешь много людей, много финансов и т.д. У нас есть очень много трудоемких отраслей, поэтому сейчас самая главная задача республики и страны в целом – их запустить. То же самое сельское хозяйство, строительство, дорожное строительство – они очень перспективные в этом плане. И более того – есть большие задачи и важные национальные проекты, поэтому они способны избыток кадров проглотить.

Но здесь есть психологическая часть: офисный работник, который привык, может быть, к небольшой зарплате, но «чистой» работе, не всегда готов поменять костюм на робу, ручку на кайло. Я думаю, что у Министерства экономики РТ, там очень мощный руководитель, я думаю, у них такой расчет есть. Просто его анонсировать тревожно, чтобы не пугать людей. А все это подсчитывается достаточно просто.

«Свободные земельные участки мы хотим предложить нашим сотрудникам, кому это интересно. Мы эти земли распашем, чтобы они могли посадить там сельхозкультуры для перестраховки от возможного дефицита, ценовых шоков» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Что мы хотим сделать сейчас? Эти свободные земельные участки мы хотим предложить нашим сотрудникам, кому это интересно. Мы эти земли распашем, чтобы они могли посадить там сельхозкультуры для перестраховки от возможного дефицита, ценовых шоков. Мы должны снять беспокойство – у человека должен быть выбор. Если он так считает – пожалуйста, мы должны дать ему такую возможность (подстраховаться).

Ажиотажная закупка сахара, когда дома ходить уже негде, «ноги прилипают», – это же не только наш феномен. Посмотрите, как за рубежом сейчас сражаются за масло, за сахар и за бензин.

Резюмируя, что вы можете сказать всем, кто переживает за судьбу Казанского университета и ждет назначения нового ректора как флагмана новой реальности вуза и Татарстана?

Казанский университет за свою великую историю успешно пережил две в свое время, казалось бы, незыблемые империи. Уже нет ряда стран, а Казанский университет есть, потому что это одна из самых стабильных и востребованных единиц в этом мире.