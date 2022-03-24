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Наука и образование
24 марта 2022  11:24
Алексей Угаров

Наблюдательный совет КФУ рекомендовал Ленара Сафина на должность ректора вуза

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Наблюдательный совет Казанского университета  под руководством Президента Татарстана Рустама Минниханова рекомендовал назначить на должность ректора КФУ Ленара Сафина, который является членом Совета Федерации РФ от Татарстана. Об этом говорится в официальном сообщении вуза.

«Напомним, в соответствии с уставом КФУ ректор назначается Правительством РФ из кандидатур, рекомендованных Наблюдательным советом КФУ и прошедших аттестацию в установленном порядке. Сегодня члены Наблюдательного совета КФУ рекомендовали на должность ректора КФУ Ленара Ринатовича Сафина», - говорится в сообщении.

Ленар Сафин является первым заместителем председателя Комитета по экономической политике Совета Федерации РФ. До этого – с 2010 по 2020 год он занимал должность министра транспорта и дорожного хозяйства РТ, а в период с 1995 по 2008 годы работал старшим преподавателем, доцентом юридического факультета КГУ.

 

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