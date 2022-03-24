Наблюдательный совет КФУ рекомендовал Ленара Сафина на должность ректора вуза
Наблюдательный совет Казанского университета под руководством Президента Татарстана Рустама Минниханова рекомендовал назначить на должность ректора КФУ Ленара Сафина, который является членом Совета Федерации РФ от Татарстана. Об этом говорится в официальном сообщении вуза.
«Напомним, в соответствии с уставом КФУ ректор назначается Правительством РФ из кандидатур, рекомендованных Наблюдательным советом КФУ и прошедших аттестацию в установленном порядке. Сегодня члены Наблюдательного совета КФУ рекомендовали на должность ректора КФУ Ленара Ринатовича Сафина», - говорится в сообщении.
Ленар Сафин является первым заместителем председателя Комитета по экономической политике Совета Федерации РФ. До этого – с 2010 по 2020 год он занимал должность министра транспорта и дорожного хозяйства РТ, а в период с 1995 по 2008 годы работал старшим преподавателем, доцентом юридического факультета КГУ.