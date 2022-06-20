КФУ создаст передовую инженерную школу для автомобилестроения

Казанский федеральный университет создаст передовую инженерную школу «Кибер Авто Тех», предназначенную для сферы автомобилестроения. Соответствующий проект сегодня в Москве представил руководитель создаваемой школы инженеров нового поколения Равиль Хисамутдинов, сообщает пресс-служба КФУ.

«Собираемся к 2025 году отработать и запустить в серию технологию производства электрических грузовых автомобилей с отечественными аккумуляторами. Школа также представит решение в сфере организации цифровых производств. К 2026 году совместно с индустриальными партнерами планируется наладить выпуск беспилотных грузовиков и продемонстрировать первые промышленные решения по водородным топливным элементам», — рассказал представитель Казанского университета.

При этом Хисамутдинов уверен, что к 2030 году школа предложит эффективную оригинальную отечественную технологию изготовления и эксплуатации водородных двигателей и батарей.

В качестве стратегического партнера инженерной школы КФУ выступает группа высокотехнологичных компаний «КАМАЗ». Новое структурное подразделение планируется создать на базе Набережночелнинского института КФУ.

Казанский университет уже разработал собственную модель инженерного образования, учитывающую пожелания работодателей и уникальные возможности вуза.

В Москве сегодня началась защита программ передовых инженерных школ по федеральному проекту, инициированному Минобрнауки России для подготовки высококвалифицированных инженеров для высокотехнологичных отраслей экономики. В конкурсе участвуют 89 вузов из 41 региона страны.