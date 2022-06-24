В Челнах открылась передовая инженерная школа на базе КФУ

В Набережночелнинском институте Казанского федерального университета сегодня состоялась презентация передовой инженерной школы — федерального проекта по подготовке инженерных кадров для машиностроительной отрасли. Участниками мероприятия стали Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов и генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Инженерная школа «Кибер Авто Тех» представляет собой новое структурное подразделение, ориентированное на подготовку квалифицированных инженерных кадров для высокотехнологичных отраслей экономики и проведение прорывных исследований. Федеральный проект по созданию таких школ был инициирован Минобрнауки РФ. В конкурсном отборе на право создания инженерной школы нового поколения приняли участие 89 вузов из 41 региона страны.

О новом формате подготовки инженеров, а также о планируемых разработках и исследованиях рассказал директор Набережночелнинского института КФУ Махмут Ганиев. «Одна из задач, которую мы будем обеспечивать — это технологический суверенитет нашей страны. К работе инженерной школы будут привлечены вузы-партнеры, ученые Казанского федерального университета, сотрудники, исследователи ПАО „КАМАЗ“ и, конечно, наши магистранты, молодые ученые вуза», — пояснил он.

В процессе создания школы «Кибер Авто Тех» предполагается модернизировать лаборатории и создать новые образовательные программы, направленные на подготовку ведущих инженеров, а также реализовать крупные инфраструктурные проекты.

«Передовая инженерная школа — это не только грантовая поддержка, не только государственно-частное партнерство, но и большая ответственность университета, ПАО „КАМАЗ“ и „Ростех“, республики. У нас есть шанс получить новые идеи и новые разработки», — заметил Алексей Песошин. Он также напомнил, что в конкурсе на создание передовой инженерной школы приняли участие три вуза Татарстана.

«Цель федерального проекта — обеспечить высокотехнологичные компании квалифицированными кадрами: талантливыми конструкторами и инженерами, которые придут на наши предприятия и будут создавать самую современную и конкурентоспособную продукцию. Новые идеи молодых ребят помогут нашим предприятиям создавать современную технику: самолеты, вертолеты, автомобили», — прокомментировал событие Сергей Чемезов. И добавил, что «Ростех» поддерживает идею «КАМАЗа» создать передовую инженерную школу совместно с филиалом Казанского университета.

«Развитие научно-технологической базы для образования наших специалистов — крайне важный вопрос. Наша компания обязана смотреть далеко за горизонт. Без создания крупного научного центра по подготовке инженеров мы, конечно, о будущем думать не можем», — в свою очередь объяснил отношение к новой инициативе Сергей Когогин.

Во время торжественного открытия состоялась символичная церемония подачи первого заявления от абитуриента передовой инженерной школы. Им стал выпускник бакалавриата Набережночелнинского института, тренер сборной Татарстана по компетенции «Мехатроника» по стандартам World Skills Дмитрий Куркин.

При создании передовой инженерной школы учитывалось множество факторов, включая и территориальное преимущество. На территории Камской промышленной агломерации развиваются пять ведущих индустриальных центров, формирующих более 3% российского валового оборота промышленности. Ежегодная потребность в инженерных кадрах предприятий, расположенных на этой территории, превышает 5 тыс. человек. Эксперты прогнозируют ее удвоение к 2030 году с учетом планов по развитию существующих заводов.

Инженерная школа КФУ посвятит свою деятельность решению ряда актуальных задач: «интеллектуальный автомобиль», «автомобили с низким/нулевым углеродным следом», «технологии интеллектуального производства». В качестве стратегического партнера выступает ПАО «КАМАЗ».

Казанский университет надеется вместе с индустриальными партнерами и научными организациями к 2025 году отработать и запустить в серию технологию производства электрических грузовых автомобилей с отечественными аккумуляторами. Также школа намерена представить тиражируемое решение в сфере организации цифровых производств. К 2026 году здесь хотят наладить выпуск беспилотных грузовиков и продемонстрировать первые промышленные решения по водородным топливным элементам. К 2030-му школа должна предложить эффективную оригинальную технологию изготовления и эксплуатации водородных двигателей и батарей.

Для достижения поставленных целей университет разработал собственную модель инженерного образования, учитывающую пожелания работодателей и возможности вуза. В этом поможет фундаментальная подготовка по естественнонаучным, математическим и техническим дисциплинам, сформированным с учетом новых требований, а также связь с прорывными научно-исследовательскими лабораториями, работающими по программе развития «Приоритет-2030».