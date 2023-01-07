Палата представителей США избрала нового спикера только с 15-й попытки

Палата представителей США избрала новым спикером республиканца Кевина Маккарти . К этому решению удалось прийти только после 15-го тура голосования, передает РИА Новости со ссылкой на результаты. Маккарти ранее выступал против неограниченной военной помощи Украине.

В качестве основного соперника Маккарти выступал демократ Хаким Джефрис, который смог добиться поддержки 211 конгрессменов США. При этом шесть законодателей не стали отдавать свои голоса ни за кого.

Пост спикера Палаты представителей считается третьим по значимости в США. Без его участия законодатели не могут принести присягу и, как следствие, перейти к законотворческому процессу.

Маккарти ранее предупреждал, что республиканцы в случае победы перестанут предоставлять Украине неограниченную помощь. Он призывал отказаться от «открытых чеков» для Киева и принимать все решения в соответствии с экономической ситуацией в США.