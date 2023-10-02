Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Белый дом предупредил о наличии средств только на срочную военную помощь Киеву
У властей Соединенных Штатов нет средств на оказание Украине долговременной военной поддержки. Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает РИА Новости.
«Их (средств — прим. Т-и) достаточно на удовлетворение срочных потребностей Украины на поле боя, <…> но это не долгосрочное решение», — пояснила Жан-Пьер.
В свою очередь руководитель пресс-службы Государственного департамента Мэттью Миллер пояснил, что американская администрация фактически заморозила контрактные проекты по оказанию помощи украинской стороне из-за отсутствия долгосрочного финансирования, передает ТАСС.
Представитель Госдепартамента добавил, что из оставшихся средств Вашингтон в ближайшее время направит Киеву еще один пакет помощи, но не стал уточнять, что именно он будет включать.
Накануне Президент США Джо Байден призвал членов Палаты представителей Конгресса от Республиканской партии как можно скорее одобрить выделение Украине необходимой помощи. Ранее он подписал законопроект о продлении финансирования государственных структур до 17 ноября, куда не вошли средства на помощь Украине.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»