Белый дом предупредил о наличии средств только на срочную военную помощь Киеву

Фото: Wikipedia.org

У властей Соединенных Штатов нет средств на оказание Украине долговременной военной поддержки. Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает РИА Новости.

«Их (средств — прим. Т-и) достаточно на удовлетворение срочных потребностей Украины на поле боя, <…> но это не долгосрочное решение», — пояснила Жан-Пьер.

В свою очередь руководитель пресс-службы Государственного департамента Мэттью Миллер пояснил, что американская администрация фактически заморозила контрактные проекты по оказанию помощи украинской стороне из-за отсутствия долгосрочного финансирования, передает ТАСС.

Представитель Госдепартамента добавил, что из оставшихся средств Вашингтон в ближайшее время направит Киеву еще один пакет помощи, но не стал уточнять, что именно он будет включать.

Накануне Президент США Джо Байден призвал членов Палаты представителей Конгресса от Республиканской партии как можно скорее одобрить выделение Украине необходимой помощи. Ранее он подписал законопроект о продлении финансирования государственных структур до 17 ноября, куда не вошли средства на помощь Украине.

Россия проводит специальную военную операцию (СВО) на Украине с 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться до достижения ее целей.