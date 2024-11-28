Трамп предложил назначить генерала Келлога спецпосланником по Украине и РФ

47-й президент Соединённых Штатов Дональд Трамп предложил назначить Кита Келлога на должность спецпосланника по Украине и России. Об этом политик из Республиканской партии написал на своей странице в соцсети Truth Social. Напомним, что новый американский лидер официально вступит в должность 20 января 2025 года.

«Я очень рад предложить кандидатуру генерала Кита Келлога на должность помощника президента и специального посланника по Украине и России. Вместе мы обеспечим мир через сил и сделаем Америку и весь мир снова безопасным», - написал республиканец в посте (перевод по ТАСС).

Келлогг родился в 1944 году в Дейтоне, штат Огайо. После окончания средней школы политехнического института Лонг-Бич его призвали в армию через Корпус подготовки офицеров запаса в качестве пехотного офицера. В период службы он получил степень магистра в области международных отношений в Университете Канзаса, а после еще изучал управление высшего звена и дипломатию в Военном колледже армии Штатов. После нескольких лет военной службы «дошел» до звания генерал-лейтенанта.

Выйдя на пенсию в 2003-м, Келлот занял руководящую должность в Временной администрации коалиции (CPA). Его также награждали медалью Минобороны за выдающиеся заслуги перед обществом.

В период первого президенства Трампа Келлогг был назначен советником по внешней политике. По указу тогда 45-го президента США Келлогг стал ответственным за группу действий президентского переходного агентства по обороне. Но уже в 2017-м Келлог стал исполняющим обязанности советника по национальной безопасности, а в 2018-м – советником по национальной безопасности.

В июне 2024-го Келлогг представил Трампу подробный мирный план, который, по его мнению, прекратил бы конфликт на Украине. По данным агентство Reuters, он предлагал зафиксировать линию фронта на текущих позициях и посадить власти Киева за стол переговоров с Россией.