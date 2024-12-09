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«Каждый заслуживает памяти»: В парке Победы возложили цветы в честь Дня Героев Отечества
Сегодня в Казани прошла торжественная церемония возложения цветов к Вечному огню у колоннады Мемориала Славы в парке Победы. Мероприятие приурочили ко Дню Героев Отечества.
В казанском парке Победы сегодня собрались представители различных общественных организаций, поисковых отрядов, волонтеры и горожане. В церемонии также приняли участие представители казанского полка Росгвардии – военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, и почетные гости, среди которых были председатель комитета РОО ветеранов (инвалидов) «Союз ветеранов РТ» генерал-майор Александр Бородин и заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева.
«Даже самое малое участие в защите Отечества делает человека героем. Каждый погибший солдат, отдавший жизнь за Родину, известный или безвестный, заслуживает памяти. Вот почему этот праздник так важен», – рассказал участник поискового отряда Станислав Тунюшкин.
Под звуки торжественной музыки состоялось торжественное шествие, участники которого возложили венки и цветы к Вечному огню. У подножия мемориала выстроился почетный караул, отдавая дань уважения памяти героев.
Напомним, в России 9 декабря отмечается День Героев Отечества. Ежегодно в этот день чествуют людей, посвятивших себя служению Родине. Ранее Раис РТ Рустам Минниханов поручил руководителям министерств и ведомств, главам городов и районов при организации мероприятий, связанных с этой памятной датой, уделить особое внимание ветеранам Великой Отечественной войны, «которых с каждым годом, к сожалению, становится меньше», участникам боевых действий и «тем, кто сегодня продолжает служить Отечеству в ходе специальной военной операции».
«Мы бережно храним память о героизме наших предков. Искренне восхищаемся подвигами наших молодых бойцов. Гордимся, что в числе героев Отечества достойное место занимают наши земляки, татарстанцы», – указал Раис Татарстана в своем видеообращении.
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