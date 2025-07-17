«Спорт помогает в адаптации»: участники и ветераны СВО поборются за Кубок Раиса РТ

На этой неделе в Татарстане стартует «Спортивный Кубок Раиса Республики Татарстан» для участников и ветеранов спецоперации. Подробнее о программе соревнований и видах состязаний – в материале «Татар-информа».





Ильдар Садриев: «Занятие спортом – это один из важных аспектов социализации для вернувшихся с СВО бойцов»

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

На первом этапе борьба развернется в пяти дисциплинах

В субботу, 19 июля, стартуют соревнования среди участников и ветеранов спецоперации «Спортивный Кубок Раиса Республики Татарстан». Они пройдут в рамках программы «Лето в Татарстане», так же инициированной Рустамом Миннихановым.

«Занятие спортом – это один из важных аспектов социализации для вернувшихся с СВО бойцов», – рассказал на пресс-конференции в «Татар-информе» заместитель министра спорта Республики Татарстан Ильдар Садриев.

Отметим, что это далеко не первые состязания бойцов спецоперации из Татарстана. Например, ранее представители региона успешно выступили на Всероссийском турнире «Кубок Защитников Отечества». Министерство по делам молодежи и спорту РТ использовало положительный опыт прошлых соревнований при организации нынешнего Кубка Раиса РТ.

«Мы смотрели на опыт проведения соревнований на федеральном уровне, на Кубок Защитников Отечества, в котором наши ребята так же принимали участие. Так, было принято решение взять для Кубка Раиса те же виды спорта», – поделился Ильдар Садриев.

В рамках первого этапа соревнований пройдут состязания по следующим дисциплинам: плавание, настольный теннис, армрестлинг, следж-хоккей и нарды.

«Мы поинтересовались у ребят, какие виды спорта они хотят видеть на соревнованиях, и получили обратную связь. Помимо прочего, мы решили провести соревнования по нардам», – отметил Ильдар Садриев.

Гузель Удачина отметила, что сейчас активно ведутся подготовительные мероприятия, направленные на поддержку ветеранов СВО и расширение возможностей для занятия физической активностью Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Во второй этап Кубка войдут соревнования по стрельбе, армрестлингу, волейболу и другим видам спорта

Привлечь участников и ветеранов спецоперации к соревнованиям оказалось непростой задачей. Большинство из них раньше не имели опыта занятий профессиональным спортом и сомневались, стоит ли вообще начинать. Однако, преодолев сомнения и приступив к тренировкам, бойцы раскрыли себя с новой стороны.

«Главные усилия нашего фонда нацелены на реабилитацию ребят. Как показывает практика, одним из наиболее эффективных способов реабилитации является занятие спортом. Мы видим, какой сильный отклик это вызывает со стороны наших ветеранов. Сейчас очень важно всем нашим возвращающимся ребятам предлагать занятия спортом», – рассказала руководитель филиала Фонда «Защитники Отечества» по РТ Гузель Удачина.

Она отметила, что сейчас активно ведутся подготовительные мероприятия, направленные на поддержку ветеранов СВО и расширение возможностей для занятия физической активностью. Планируется также проведение второго этапа Кубка Раиса РТ, в который войдут соревнования по стрельбе, армрестлингу, волейболу и другим видам спорта.

Анвар Мухаметзянов уверен: ограничение здоровья не помеха для участия в соревнованиях Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Участники соревнований – люди целеустремленные и инициативные»

Одним из участников Кубка Раиса РТ стал бывший росгвардеец, участник Второй чеченской кампании и ветеран СВО Анвар Мухаметзянов. При проведении разминирования он лишился части ноги ниже колена. Несмотря на инвалидность, военный с нетерпением ждет начала соревнований.

«Ребята, принимающие участие в этих соревнованиях, – люди целеустремленные и инициативные. Но хотелось бы, чтобы спортсменов среди ветеранов спецоперации стало еще больше. Бывает трудно их уговорить, но занятие спортом дает адаптацию в социуме, приносит моральное удовлетворение от того, что у тебя получается, от того, что ты можешь сделать», – отметил Анвар Мухаметзянов.

Он поделился, что начал заниматься спортом благодаря поддержке Фонда «Защитники Отечества».

«Многие отказываются от соревнований, потому что никогда не занимались спортом. Но у татар есть поговорка: «Лежачий камень гладким не станет». Надо двигаться вместе с такими же людьми, кто прошел такие же жизненные испытания, показать своим примером, что даже люди с ограничениями могут достигать такого уровня, быть примером для своих детей и других граждан», – отметил Анвар Мухаметзянов.

Ветеран спецоперации уверен: ограничение здоровья не помеха для участия в соревнованиях.

«Многие ветераны имеют ограничения по здоровью. Многие из них люди упрямые, инициативные. Хотелось бы, чтобы они в мирной жизни направили свою инициативу в активное русло, на занятие спортом», – отметил Анвар Мухаметзянов.

В гражданской жизни Анвар занимается греблей, стрельбой и спортивным метанием ножей. На Кубке Раиса РТ он будет состязаться в стрельбе – эта дисциплина близка ему благодаря опыту военной службы.

«Заняться греблей мне предложили сотрудники Фонда «Защитники Отечества». Сейчас я планирую выступить на предстоящем чемпионате России по этому виду спорта. Посмотрим, удастся ли мне занять какое-нибудь место», – поделился планами Анвар Мухаметзянов.

Фото на анонсе: © Владимир Васильев / «Татар-информ»