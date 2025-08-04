Асгат Сафаров стал наставником для победителей программы «Батырлар. Герои Татарстана»

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Руководитель Администрации Раиса РТ Асгат Сафаров встретился с победителями программы для ветеранов и участников специальной военной операции «Батырлар. Герои Татарстана». Встреча состоялась в Казанском Кремле, сообщает пресс-служба Раиса.

В беседе с Сафаровым победители конкурсного отбора Артем Альмишев и Анвар Мухаметзянов рассказали о своих ожиданиях от обучения, поделились планами на будущее и выразили желание участвовать в проектах по патриотическому воспитанию молодежи.

Асгат Сафаров пожелал им успехов в освоении образовательной программы и пригласил пройти стажировку в Администрации Раиса республики. Подобные встречи планируют проводить регулярно.

В пресс-службе также напомнили, что взаимодействие победителей «Батырлар. Герои Татарстана» с наставниками – ключевой элемент курса профессиональной переподготовки, включающего более 500 академических часов. Программа направлена на получение знаний и навыков в сфере государственного и муниципального управления.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов назначил каждому из 45 участников программы персонального наставника из числа членов Правительства республики и глав муниципалитетов.