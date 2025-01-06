«Каждую минуту думаю о муже»: жена бойца СВО из Лениногорска стала волонтером

Жительница Лениногорского района Татарстана Альбина занялась волонтерством после того, как ее муж Владимир отправился в зону спецоперации.

«Мы слышали друг друга по рации, оба работали в такси. Я знала, что у Володи позывной Каспер, он знал мой — Кира. Несколько раз пересекались, нравились друг другу. Встретились позже, после переписки в социальных сетях. Собирались пожениться летом 2022 года, из-за каких-то непредвиденных обстоятельств откладывали бракосочетание. Когда в октябре [2022-го] принесли повестку о призыве в ряды Российской армии, заторопились, 25-го числа расписались в отделе ЗАГС Лениногорска», — рассказала жена мобилизованного.

Двадцать восьмого октября Альбина, ее дочь Самира, ставшая Владимиру родной, провожали его у школы №4. На импровизированном плацу в то раннее утро стояли мобилизованные лениногорцы. Проводить их пришли родные, близкие, коллеги по работе, друзья и товарищи.

Под звуки марша «Прощание славянки» автобус с мобилизованными бойцами проводили аплодисментами. «Пожелаем нашим землякам хорошо пройти подготовку, удачи и возвращения домой в полном составе! Ждем вас c победой!» — говорили провожающие.

Пройдя военную подготовку, Владимир отправился на передовую. Рядовой Каспер в качестве мотострелка был определен в комендантский батальон.

В марте 2024 года во время штурма Владимира ранило: рядом с ним разорвался снаряд. Позже врачи насчитали более 40 осколков, которые достать так и не удалось. Рентген показал, что боец получил перелом руки. После лечения в госпитале Каспер приехал домой на реабилитацию. В июле после прохождения военно-врачебной комиссии Владимир вернулся в свою часть.

Альбина призналась: «Каждую минуту я думаю о муже, волнуюсь за него: сейчас они каждую неделю участвуют в штурмовых операциях в районе Угледара. Когда от Володи пришло сообщение о том, что на передовой бойцы нуждаются в маскировочных сетях, не знала, куда бежать, к кому обратиться. Стала расспрашивать о волонтерах. Так узнала о группе активистов-добровольцев „СВОих не бросаем“. Обратилась к ее руководителю Светлане Салиховой. „Пожалуйста, приходи, плети, всё для этого есть, нужны только руки!“ — ответила мне Светлана Атласовна».

В тот же день жена военного с дочкой Самирой отправились в штаб по улице Куйбышева, 21.

«Нам всё показали, разъяснили, работа закипела! Как же я была рада влиться в дружную семью волонтеров, а мысль, что моя сеть может спасти кому-то жизнь на фронте, грела душу, а руки старались проворнее вплетать в сеть лоскутки камуфляжной ткани», — заявила Альбина.

Самире понравилось плести маскировочные сети. Она с радостью приняла предложение мамы приобщить к делу своих одноклассников. После уроков они вместе с классным руководителем пришли в штаб, чтобы внести свою лепту.

Когда наступила осень, Владимир снова обратился к своей жене: «Альбиночка, нужны окопные свечи!». Альбина не знала, что за свечи. Она стала бегать по знакомым, по магазинам, скупая обычные свечи, вплоть до ароматизированных. Неравнодушные жители несли тогда даже церковные свечи и свечи в виде новогодних фигурок.

Альбина со смехом заметила: «Блиндажные свечи получались разноцветными: красными, синими, желтыми. Позже Светлана Салихова решила заказывать парафин в интернет-магазинах в большом объеме, так как бойцы сетовали, что блиндажных свечей не хватает: на них они готовили нехитрую еду, подогревали воду для чая, кофе, а также согревались сами и сушили одежду».

Парафин был доставлен, и вновь закипела работа. К делу вновь подключилась 15-летняя Самира. Она нарезает картон и складывает его вертикально в консервные банки, а Альбина сверху заливает горячий растопленный парафин.

Володя благодарит свою жену и всех волонтеров за большое и нужное дело. «Как-то пошли в штурм, нужно было переждать наступление дронов, затаились в полуразрушенном доме с печкой. Холодно, а дров нет. Взяли три свечки, поставили в печку — уже теплее!» — рассказал Владимир своей жене при телефонном разговоре.

Мама Альбины, Румия Инзировна, и папа, Азат Ядкарович, во всем поддерживают свою дочь, мама и сама принимает активное участие в помощи бойцам СВО. Местные волонтеры собираются одной командой в доме, где плетут маскировочные сети. Женщины также входят в состав волонтерской команды «СВОих не бросаем», поэтому материалы им доставляет Светлана Салихова.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

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Материал подготовлен при участии Ильмиры Гареевой.