Эксперты о каникулах: Поездка на самокате – минуты, восстановление после травмы – месяцы

Четверо детей погибли в ДТП в Татарстане, трое получили тяжелые травмы на электросамокатах, еще 49 поступили в больницу после катания на самокатах: с приходом теплых дней в республике резко выросло число несчастных случаев с детьми. Какие еще опасности подстерегают детей в летние каникулы и как их от них уберечь – подробности на «Татар-информе».

По данным Дамира Бикмухаметова, с начала этого года в РТ произошло свыше тысячи ДТП, в которых погибли 105 человек, в том числе четыре ребенка Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Каждое восьмое ДТП в Татарстане происходит с участием детей

С неутешительной статистики начал свое выступление начальник отдела технического надзора и регистрационно-экзаменационной работы Управления ГИБДД МВД по РТ Дамир Бикмухаметов. Несмотря на то что на дорогах республики аварийность снижается, число погибших, к сожалению, растет. По его данным, с начала этого года в Татарстане произошло свыше тысячи ДТП, в которых погибли 105 человек, в том числе четыре ребенка.

«Свыше 150 аварий с детьми произошло в Татарстане с начала этого года. Это каждая восьмая авария с участием детей. 160 ребят получили травмы, четверо погибли. Каждая детская травма и тем более гибель на дорогах республики – это для нас большая трагедия», – отметил начальник отдела технадзора.

При этом половина детей, попавших в ДТП, – это пешеходы. Всего с начала года под колесами автомобилей оказались 85 человек. Бикмухаметов напомнил случай, когда в Набережных Челнах страшное ДТП унесло жизнь 15-летнего подростка. Мальчик шел домой к матери на день рождения. На перекрестке Московского проспекта и улицы Дружбы Народов мальчик дождался зеленого сигнала светофора и начал переходить дорогу. В этот момент его на огромной скорости сбивают «Жигули», за рулем которых находился 22-летний житель Челнов. От полученных травм подросток скончался на месте.

«Этой трагедии можно было бы избежать, если подросток, перед тем как начать переходить дорогу, убедился бы в безопасности. К сожалению, очень часто дети попадают в ДТП из-за собственной неосторожности. К примеру, переходят дорогу в неположенных местах», – добавил Бикмухаметов.

2 июня на улице Завойского в Казани 13-летняя девочка попала под колеса сразу двух автомобилей. Девочка, не посмотрев по сторонам, внезапно выскочила на проезжую часть из-за автомобиля, который двигался в потоке машин. Ребенка сбило вначале одно авто, а от удара откинуло на другое. С тупой травмой живота и ушибом передней брюшной стенки девочку доставили в ДРКБ.

«Дети гибнут из-за безответственности родителей»

Нередки те случаи, когда дети получают тяжелые травмы в ДТП из-за безответственности родителей, рассказал Дамир Бикмухаметов.

«Дети-пассажиры – это тот случай, когда они становятся заложниками ситуации. Из-за безответственности родителей на дорогах республики с начала года погибли два ребенка, 62 получили травмы. При этом четыре ребенка находились в салоне автомобилей без детского кресла», – отметил Бикмухаметов.

Спикер напомнил, что детское кресло в разы увеличивает шансы ребенка выжить в ДТП. Летом автоинспекторы будут усиленно проверять, как родители перевозят в авто маленьких пассажиров. Водителям, которые возят детей без автокресла, будут выписывать штраф в 3 тысячи рублей.

Большие штрафы также ждут организаторов массовых перевозок детей. Во время каникул многие лагеря организовывают экскурсии и выездные прогулки по городу. Сотрудники ГИБДД будут регулярно проводить тотальные проверки автобусов, сказал Бикмухаметов.

Во время каникул сотрудники ГИБДД будут регулярно проводить тотальные проверки автобусов Фото: © «Татар-информ»

Один из рейдов уже прошел в Казани 2 июня. Автоинспекторам попались четыре неисправных автобуса с детьми, которые ехали в зоопарк. Во время проверки документов у водителей не оказалось диагностических карт. Кроме того, один из автобусов вышел в рейс без уведомления.

Тяжелые травмы и сложные операции – итоги катания детей на электросамокатах

Самокаты и электросамокаты – бич современных больших городов и настоящая головная боль для сотрудников ГИБДД и травматологов. С приходом тепла и открытия прокатов в ДРКБ с травмами после падения с самокатов попали 49 детей. Три ребенка получили травмы, упав с электросамокатов.

Рекомендуется надевать защитную экипировку – защитный шлем и налокотники. Это правило касается не только самокатчиков, но и велосипедистов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Велосипеды, самокаты, электросамокаты в последние годы очень популярны. Только за прошлое лето к нам в отделение и в приемный покой ДРКБ по неотложной помощи обратились свыше 10 тысяч человек, из которых 1900 были госпитализированы. В этом году с приходом тепла стационарное лечение понадобилось уже 38 детям», – рассказал заведующий травматологическим отделением ДРКБ Руслан Хасанов.

Травмы, которые можно получить после падения с самокатов, очень серьезные, предупреждает детский травматолог. Некоторые получают переломы локтя, колена и травмы головы. Детям приходится делать сложные операции, а восстановительный период занимает до полугода.

Кроме того, с участием электросамокатов с приходом тепла произошло восемь ДТП, в которых пострадали два ребенка, сообщил начальник отдела технического надзора и регистрационно-экзаменационной работы Управления ГИБДД МВД по РТ Дамир Бикмухаметов. Во всех случаях самокатчики грубо нарушили ПДД – выехали на проезжую часть или вылетели на красный сигнал светофора.

Руслан Хасанов: «Только за прошлое лето к нам в отделение и в приемный покой ДРКБ по неотложной помощи обратились свыше 10 тысяч человек, из которых 1900 были госпитализированы» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Бикмухаметов напомнил: катаясь на электросамокатах, не следует превышать скорость. Перед тем как перейти дорогу, нужно обязательно дождаться зеленого сигнала светофора и спешиться. Также рекомендуется надевать защитную экипировку, например защитный шлем и налокотники. Это правило касается не только самокатчиков, но и велосипедистов.

«Дети гибнут в огне из-за шалости и недосмотра родителей»

Дети до шести лет – именно они чаще всего погибают и получают травмы на пожарах, отметил заместитель главного государственного инспектора РТ по пожарному надзору Максим Трущин. Всего с начала этого года в Татарстане на пожарах пострадали семь детей.

Максим Трущин отметил, что чаще всего погибают и получают травмы на пожарах дети до шести лет Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Дети до шести лет не могут принимать решения самостоятельно и полностью зависят от родителей. Причины возникновения пожаров из года в год одни и те же: неосторожное обращение с огнем, детская шалость, неисправность электроприборов», – рассказал Трущин.

В марте этого года в Набережных Челнах два подростка 12 и 14 лет решили дома приготовить сырные палочки на газовой плите. В какой-то момент вспыхнуло масло, одни из подростков получил сильные ожоги.

Еще одна причина, по которой дети могут стать жертвами пожара, когда родители оставляют их одних в запертой квартире. В прошлом году так погибла 13-летняя девочка. Трагедия произошла в поселке Дербышки в одном из домов на улице Солидарности. Выяснилось, что мать девочка ушла по делам и закрыла ребенка в квартире. В какой-то момент дома из-за неисправной проводки вспыхнул пожар, загорелись вещи. Шансов спастись у девочки не было.

Чтобы не допустить трагедии во время каникул, главный государственный инспектор РТ по пожарному надзору рекомендует объяснить детям, насколько опасно играть с зажигалками и спичками.

Чтобы не допустить трагедии, следует объяснить детям, насколько опасно играть с зажигалками и спичками Фото: © «Татар-информ»

«Не разрешайте детям самостоятельно пользоваться электрическими и газовыми приборами. Хранить спички и легковоспламеняющиеся предметы нужно в недоступных для детей местах. Кроме того, нужно объяснить, что нельзя жечь траву, сухой мусор и тополиный пух», – добавил Трущин.

И главное, о чем говорят спикеры, по возможности не оставлять детей дома одних.

В прокуратуре Татарстана добавили, что недосмотр за детьми, который может привести к трагедии, чреват для родителей серьезными последствиями. На них могут составить административный протокол, это в лучшем случае. В худшем в отношении родителей могут возбудить уголовное дело по статьям «Причинение смерти по неосторожности» или «Неисполнение обязанностей по воспитанию», рассказал прокурор отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи Прокуратуры РТ Ахатжон Ишматов.

Однако это всего лишь административное наказание, которое не идет в сравнение с той трагедией, которая может случиться, если ребенок из-за недосмотра родителей погибнет в огне.