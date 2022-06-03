В Казани на видео попало, как девочку сбил один автомобиль и отбросило под другой

Госавтоинспекция Казани

Серьезное ДТП произошло накануне около двух часов дня у дома №15 по улице Завойского в Казани. Здесь сразу под два автомобиля попала 13-летняя девочка, рассказали «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции.

Фото: © Госавтоинспекция Казани

Момент наезда на ребенка попал на камеру видеорегистратора. На кадрах видно, как девочка выбегает на дорогу из-за автомобиля и ее сбивает другая легковушка. От сильного удара ребенка откидывает на другой автомобиль.

Как рассказали в ГИБДД города, ребенок переходил улицу в неположенном месте. Девочку вначале сбила «Лада» и от удара откинуло на KIA, которая стояла в потоке машин.

Девочку с тупой травмой живота и ушибом передней брюшной стенки доставили в ДРКБ. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

«Госавтоинспекция города Казани обращается к пешеходам: будьте предельно внимательными на дороге, переходите проезжую часть по пешеходным переходам и только убедившись в своей безопасности», – прокомментировал врио начальника отдела ГИБДД Казани Никита Жирнов.