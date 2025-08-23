«Каждая сеть – это маленькая победа»: волонтеры Нурлата плетут защиту для бойцов

В Дом дружбы народов Нурлата каждое утро приходят женщины-волонтеры и готовят заготовки для маскировочных сетей, которые отправят в зону специальной военной операции.

Активистки клуба 55+, организованного шесть лет назад жительницей микрорайона Сахароваров Надеждой Беловой, раньше собирались на литературные вечера и мастер-классы. Сегодня же весь день здесь кипит работа, от которой зависит жизнь защитников страны.

Руки женщин, десятки лет знавших труд, с удивительной ловкостью и терпением изготавливают заготовки для маскировочных сетей.

«Порядка 40 волонтеров приходят сюда ежедневно, работают в две смены, одни – с утра, другие – после обеда. И так уже полтора года, не зная ни усталости, ни лени», – говорит директор Дома дружбы народов Галина Терентьева.

Процесс требует усидчивости и сноровки: специальная ткань, закупаемая на собранные местными жителями деньги, нарезается на длинные ленты. На них делают надрезы, а затем сворачивают в рулоны для удобства плетения сетей.

«Сначала кажется, что это просто ткань и сетка, – делится Валентина Бабушкина. – Но когда понимаешь, куда это отправят, что это может спасти жизнь солдату, дело наполняется особым смыслом. Мы приходим сюда не по принуждению, а по зову сердца. Мы в тепле, под крышей, чего не скажешь о наших ребятах».

Серебряные волонтеры – люди разных профессий в прошлом: учителя, медработники, труженицы сельского хозяйства, бухгалтеры. Сегодня их объединяет желание быть полезными Родине. Они не ждут наград, главное для них – знать, что заботливо сплетенные сети уберегут кого-то от беды.

«О том, что здесь трудятся волонтеры, узнала случайно, приходила по делам, увидела, заинтересовалась. Вот уже несколько месяцев Дом дружбы народов стал для меня вторым домом, – рассказывает Татьяна Федорова.

Ее сын с первых дней мобилизации служит на СВО.

«Раньше посылки для него собирала только сама, а теперь волонтеры «Боевого братства» доставляют все необходимое. Недавно отправили ему именную посылку от «Вкусняшек для победы», прицеп для машины, стройматериалы и наши маскировочные сети. Мы будем продолжать свое дело, пусть ребятам служится легче, пусть быстрее наступит мир».

«Каждая сплетенная сеть – это маленькая победа. Работа кропотливая, руки волонтеров устают, но энтузиазм не иссякает. Все они вносят частичку души в общее дело. Потом заготовки везем в городской Дворец культуры, где идет процесс плетения, – говорит организатор группы «Маскировочка Нурлат» Анжела Туктарова. – Мы не знаем имен тех, кто будет под этими сетками, но знаем, что делаем нужное дело. Пока есть силы, будем продолжать».

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Позднее Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле. «Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.

Материал подготовлен при участии Лейсан Галиевой.