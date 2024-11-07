Минниханов: Между Татарстаном и Казахстаном — высокий уровень взаимопонимания

Между Татарстаном и Казахстаном установлен высокий уровень взаимопонимания и сотрудничества. Об этом в своем поздравительном письме сообщил Раис РТ Рустам Минниханов. Его зачитал на на приеме по случаю Дня Республики Казахстан в Казани председатель Национального совета «Милли шура» Всемирного конгресса татар, заместитель Премьер-министра РТ Василь Шайхразиев.

«Выражаю удовлетворение высоким уровнем взаимопонимания и сотрудничества между Казахстаном и Татарстаном. Готов <...> к дальнейшей активной совместной работе по реализации многогранного потенциала нашего взаимодействия в интересах стратегического партнерства наших стран», — было сказано в обращении Рустама Минниханова.

От себя Василь Шайхразиев добавил, что Татарстан и Казахстан сотрудничают в огромном количестве сфер: от экономики и культуры до IT-технологий и образования. Он напомнил, что Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в этом году уже дважды посещал РТ, что говорит об особом уровне отношений.

В зале торжества была представлена фотовыставка с красотами Казахстана, а также национальные напитки и даже специально привезенные из Алматы яблоки.

«Хочу отметить высокую динамику роста сотрудничества между Казахстаном и Россией в сфере промышленной кооперации. Нашими партнерами стали многие ведущие российские компании. Также высок уровень и инвестиционного взаимодействия между странами. Общий объем инвестиций России в Казахстан за последние 17 лет достиг 20 млрд долларов. А Казахстана в Россию — 6 млрд долларов», — отметил Генеральный консул Казахстана в Казани Ерлан Исхаков.

После торжественной церемонии гостей мероприятия ждал большой праздничный концерт с казахскими песнями и танцами, а также банкет с национальной кухней.