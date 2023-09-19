«Казаньоргсинтез» возобновит строительство парогазовой установки в конце 2023 года

«Казаньоргсинтез» намерен возобновить строительство парогазовой электростанции мощностью 250 МВт (ПГУ-250) в 4-м квартале этого года, объект планируется сдать в 2025 году. Об этом «Татар-информу» сообщил представитель компании.

«Ключевое технологическое оборудование, включая газовую турбину, завезено на производственную площадку. Большая часть доставленного оборудования уже смонтирована. На данный момент общий прогресс по реализации проекта превышает 60%», — рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что строительно-монтажные работы продолжит турецкая «Энка Иншаат Ве Санайи Аноним Ширкети», ранее выполнявшая роль субподрядчика и знакомая с архитектурой и деталями проекта. Подрядчик, выбранный в ходе конкурсного отбора, принимал участие в проектировании, подготовке площадки, а также в основном этапе строительства ПГУ.

На сегодня турецкая компания уже закупила значительную часть необходимого оборудования, чтобы продолжить строительно-монтажные работы.

«Совокупность данных факторов позволяет планировать завершение строительства парогазовой электростанции в 2025 году», — заключил представитель «Казаньоргсинтеза».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что «Казаньоргсинтез» отказался от иска к немецкой Siemens и турецкой Enka. Как отмечалось, спор, вероятно, был урегулирован потому, что строительство ПГУ-250 все-таки выходит на финишную прямую.