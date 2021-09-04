«Казаньоргсинтез» вновь сжигал газ на факеле из-за приостановки работы оборудования

«Казаньоргсинтез» сегодня вновь приостанавливал работу оборудования, из-за чего жители соседних районов Казани могли наблюдать интенсивное горение факелов, сообщили ИА «Татар-информ» в компании.

«В 9.22 на заводе этилен был произведен останов пропиленового компрессора для проведения планово-предупредительных работ», — говорится в сообщении компании.

К настоящему времени штатная работа предприятия полностью восстановлена.

На факелах «Казаньоргсинтеза» в момент остановки производства горели этано-этиленовые и пропиленовые фракции с выделением водяного пара и углекислого газа (CO2).

В компании как и раньше отмечают, что процесс является штатным для любого производственного предприятия в мире, работающего на газовом сырье. Подача газа на факел и его сжигание в случае нештатных ситуаций представляют собой часть автоматизированной системы промышленной безопасности и позволяют предотвратить потенциальные серьезные последствия различных инцидентов.

«Казаньоргсинтез» сжигал газ на факеле из-за приостановки ряда производств 21–22 и 25 августа. В первый раз причиной стало пониженное напряжение в энергосистеме Татарстана из-за пожаров в Марий Эл. Во второй — внеплановая остановка одного из компрессоров этиленовой установки.