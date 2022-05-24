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Ру Тат
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Экономика
24 мая 2022  19:49

Казаньоргсинтез намерен доначислить акционерам за 2021 год 7,1 млрд рублей

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Совет директоров «Казаньоргсинтеза» рекомендовал направить на выплату финальных дивидендов за 2021 год более 7,1 млрд рублей, следует из сообщения компании.

Так, на каждую обыкновенную акцию предложено начислить 3,9741 рубля, привилегированную ­– 25 копеек. Таким образом, общая сумма выплат составит 7,1 млрд рублей.

По итогам первого полугодия, когда компанией еще владела группа «ТАИФ», акционеры впервые решили выплатить дивиденды по итогам первого полугодия – за первые шесть месяцев 2021 года акционеры уже получили 10,3 млрд рублей.

Годовое собрание акционеров «Казаньоргсинтеза» пройдет 30 июня в заочной форме. Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, будет составлен по данным на 11 июля.

Ранее сообщалось, что в прошлом году в Татарстане была заключена крупнейшая сделка: СИБУР приобрел 100% акций АО «ТАИФ», а вместе с ним и акции «Нижнекамскнефтехима», «Казаньоргсинтеза» и генерирующей компании ТГК-16. СИБУР получил активы ТАИФа за 15% собственных акций и облигаций на $3 млрд, которые будут погашаться в пользу их держателей – бывших акционеров ТАИФа – в течение 10 лет.

#казаньоргсинтез #сибур
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