Казаньоргсинтез намерен доначислить акционерам за 2021 год 7,1 млрд рублей
Совет директоров «Казаньоргсинтеза» рекомендовал направить на выплату финальных дивидендов за 2021 год более 7,1 млрд рублей, следует из сообщения компании.
Так, на каждую обыкновенную акцию предложено начислить 3,9741 рубля, привилегированную – 25 копеек. Таким образом, общая сумма выплат составит 7,1 млрд рублей.
По итогам первого полугодия, когда компанией еще владела группа «ТАИФ», акционеры впервые решили выплатить дивиденды по итогам первого полугодия – за первые шесть месяцев 2021 года акционеры уже получили 10,3 млрд рублей.
Годовое собрание акционеров «Казаньоргсинтеза» пройдет 30 июня в заочной форме. Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, будет составлен по данным на 11 июля.
Ранее сообщалось, что в прошлом году в Татарстане была заключена крупнейшая сделка: СИБУР приобрел 100% акций АО «ТАИФ», а вместе с ним и акции «Нижнекамскнефтехима», «Казаньоргсинтеза» и генерирующей компании ТГК-16. СИБУР получил активы ТАИФа за 15% собственных акций и облигаций на $3 млрд, которые будут погашаться в пользу их держателей – бывших акционеров ТАИФа – в течение 10 лет.