KazanSummit собрал представителей 50 торгово-промышленных палат РФ и зарубежья

KazanSummit в этом году по масштабам превосходит предыдущие, считает президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Сергей Катырин.

«KazanSummit – это важное событие, которое по масштабам превосходит все предыдущие. Об этом говорит масштаб выставки, который здесь организован, количество гостей, которые приехали, предпринимателей, которых собрал форум со всей России, и не только из России», – отметил Катырин на церемонии открытия XIII Международного экономического саммита «Россия – Исламский мир: KazanSummit 2022» и международной выставочной экспозиции индустрии халяль «Russia Halal Expo».

Он сообщил, что в форуме принимают участие представители торгово-промышленных палат со всей страны.

«Сегодня здесь участвуют представители 50 торгово-промышленных палат России и коллеги из зарубежья. Особое внимание привлекает программа, которая намечена в рамках форума. Весьма интересным представляется посетить выставку, показать себя, посмотреть на своих коллег обменяться опытом и заключить контракты», – полагает глава ТПП.

Ранее сообщалось, что накануне в Казани начался Международный форум торгово-промышленных палат, приуроченный к тридцатилетию Торгово-промышленной палаты Татарстана. В рамках форума участников ждут различные тренинги и мастер-классы, консультационные встречи с коучами и экспертами в разных областях, а также b2b-встречи предпринимателей из разных регионов страны.

KazanSummit будет проходить с 19 по 21 мая. Ожидается участие более 5 тыс. гостей. Регистрацию на саммит прошли несколько тысяч участников, которые представляют 59 стран и 42 региона России. Подробнее о мероприятии в материале «Халяльный бизнес, мода и стартапы: чем удивит KazanSummit 2022?».