Халяльный бизнес, мода и стартапы: чем удивит KazanSummit-2022?

В Казани завтра стартует Международный экономический саммит «Россия — Исламский мир» KazanSummit-2022. В этом году форум впервые будет проводиться в течение трех дней. Что может заинтересовать жителей и гостей Казани на бизнес-форуме – в обзоре «Татар-информа».

1. KazanSummit-2022 пройдет в дни празднования принятия Ислама Волжской Булгарией

KazanSummit завершится 21 мая – в день официального принятия ислама Волжской Булгарией, гости примут участие в празднике в Болгаре Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В этом году KazanSummit начнется 19 мая, а завершится 21 мая – в день официального принятия ислама Волжской Булгарией – гости форума смогут принять участие в празднике, который пройдет в Болгаре. В предыдущие годы саммит, как правило, проходил летом и длился два дня.

Лейтмотивом деловой программы саммита, основные мероприятия которого пройдут в выставочном центре «Казань экспо», в этом году станет экономика совместного потребления и всеобщее благо халяль. Ключевые темы саммита – партнерские финансы и банкинг, индустрия халяль, ESG и осознанное потребление, IT-индустрия, предпринимательство и инвестиции, дипломатия.

Ожидается, что в текущем году саммит соберет около 5 тыс. участников, в том числе традиционно приедут иностранные гости.

2. В Казань прибудут руководители организаций восточных стран

Предполагается участие министра экономического развития РФ Максима Решетникова и вышедшей в марте в декретный отпуск Талии Минуллиной Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

На саммит в этом году по традиции ждут высоких гостей. Планируется прибытие министров, послов и консулов из более, чем 15 государств, международных делегаций и зарубежных экспертов, а также глав и министров регионов России, руководителей федеральных органов власти.

В частности, предполагается участие министра экономического развития РФ Максима Решетникова, заявлены заместитель министра экономики Объединенных Арабских Эмират Абдулла Аль Салех, председатель высшего совета по делам ислама Королевства Бахрейн шейх Абдулрахман Мохамед Рашед Аль Халифа. Прибудут представители различных организаций из Турции, Иордана, Судана, Палестины, Ирана, Алжира, Индии, Ирака, Туниса, Гамбии и других.

Ожидается, что KazanSummit посетит вышедшая в марте в декретный отпуск руководитель Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан (АИР РТ) Талия Минуллина. Она примет участие в деловой программе саммита.

3. Казань посетят представители 59 стран и 42 регионов России

Регистрацию на саммит прошли несколько тысяч участников, которые представляют 59 стран Фото: president.tatarstan.ru

Регистрацию на саммит прошли несколько тысяч участников, которые представляют 59 стран и 42 региона России.

Однако особый интерес к KazanSummit-2022 проявили представители Египта, Азербайджана, Албании, Иордании, Казахстана, Индии, Бахрейна, Сирии, Туниса, Узбекистана, Киргизии, Малайзии, Индонезии, Саудовской Аравии, Пакистана, Кувейта, Литвы и многих стран Африки.

«Мы ждем делегации из таких стран как Сьерра-Леоне, Нигерия, Мали, Буркина-Фасо, Уганда и многих других стран Африканского континента», - рассказали в пресс-службе АИР РТ.

Среди традиционных участников большие делегации ожидаются из Турецкой Республики, ОАЭ, а также Ирана.

4. Выставка индустрии халяль вырастет вдвое

На первой линии Russia Halal Expo расположится зона Республики Татарстан Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В этом году площадь выставки Russia Halal Expo, где представлена продукция и услуги халяль, которую может посетить любой желающий, вырастет вдвое по сравнению с прошлым годом – до 10 тыс. квадратных метров.

На первой линии выставки, по данным пресс-службы агентства, расположится зона Республики Татарстан, где будет представлен потенциал региона.

Кроме того, будет представлено более 140 экспонентов из 7 стран: России, Турции, Ирана, Индонезии, Малайзии, Киргизии, Узбекистана. Вход на выставку для посетителей свободный.

5. В Казани пройдет World Halal Day

Участники World Halal Day обсудят состояние индустрии халяль Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В рамках KazanSummit пройдет событие мирового масштаба: World Halal Day, Всемирный день халяль. Он проводится ежегодно с 2014 года в разных уголках земного шара. Раннее его принимали Великобритания, Индия, Южная Корея, Сингапур и Хорватия.

Участники World Halal Day обсудят состояние индустрии халяль, поделятся опытом создания инвестпроектов, поговорят о развитии халяль туризма, продумают, как создать в Татарстане интеграционный центр торговли халяль.

«Сессии Всемирного дня халяль предоставляют инвесторам уникальную возможность изучить различные халяль-секторы и помогают им понять инвестиционные возможности. Эксперты предложат широкий спектр инвестиционных решений в соответствии с реальными финансовыми потребностями и целями», – отметили в пресс-службе АИР РТ.

6. На KazanSummit обсудят возможности импортозамещения

В рамках саммита пройдет Машиностроительный кластерный форум Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В рамках саммита пройдет Машиностроительный кластерный форум. Здесь будет представлена экспозиция с приоритетными инвестиционными проектами промышленных предприятий Татарстана. На выставке будут проекты в области машиностроения, автоматизации, роботизации промышленности, аддитивных технологий и станкостроения.

На форуме обсудят актуальные вопросы - как повысить производительность труда в условиях ограничений, какие сейчас есть возможности импортозамещения, как на федеральном и региональном уровне поддерживаются проекты в сфере цифровизации, автоматизации, роботизации и IT-решений.

7. На форуме сведут стартапы с инвесторами

Впервые на полях KazanSummit пройдут сессии стартап кластера Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Впервые на полях KazanSummit пройдут сессии стартап кластера. На заседаниях соберутся как представители стартапов, так и инвесторы. В их программу войдут панельные дискуссии, питч сессии и стартап-свидания.

Центральными событиями здесь станут панельная дискуссия: «Развитие экосистемы стартапов в мусульманском мире: тенденции и вызовы», а также панельная дискуссия: «Новые реалии венчурного рынка в России и странах Организации исламского сотрудничества».

8. Эрудицией можно блеснуть на MuslimQuiz

«Целью саммита является укрепление дружеских связей между мусульманской молодежью» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Духовное управление мусульман Татарстана проведет интеллектуально-развлекательную игру MuslimQuiz.

В викторине будут вопросы, посвященные различным направлениям, таким как история, экономика, география, языки, медицина, искусство, досуг.

«Целью саммита помимо исламских финансов и инвестиционной деятельности стран ОИС является укрепление дружеских связей между мусульманской молодежью России и за рубежом», – пояснили в пресс-службе агентства.

9. Показ мусульманской моды пройдет в Пирамиде

Коллекции покажут 10 дизайнеров из разных стран, которые производят одежду, сочетающую в себе традиции и современность Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Modest Fashion Day 2022 — традиционный показ моды. В этот раз 19 мая на площадке КРК «Пирамида» свои коллекции представят ведущие российские и зарубежные дизайнеры благопристойной моды. В этот раз модное мероприятие станет отдельным крупным мероприятием в рамках KazanSummit.

Коллекции покажут 10 дизайнеров из разных стран, которые производят одежду, сочетающую в себе традиции и современность.

Организатором показа помимо Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан станет международная команда, проводящая самые крупные мероприятия индустрии modest fashion по всему миру: компания Markemarie, Modest Russia и Council of Modest Fashion (COMF).

10. Защита от Covid-19

Допуск участников и персонала на площадку будет осуществляется при наличии маски Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В прошлом году на саммите были предприняты серьезные антиковидные меры, в том числе все участники деловой программы, волонтеры, сотрудники, занятые на выставочных экспозициях, должны были предъявить отрицательные ПЦР-тесты. Также на площадке действовал масочный режим, повсюду были расставлены санитайзеры, а рассадка участников предполагала соблюдение социальной дистанции.

В этом году на территории республики продолжает действовать масочный режим. Поэтому допуск участников и персонала на площадку будет осуществляется при наличии маски. Требование – носить маску в течение всего дня пребывания на площадке. Если маски не будет, то организаторы их предоставят. На территории также будут установлены устройства для дезинфекции.

11. На место проведения саммита будут организованы шаттлы

Жители и гости Татарстана смогут добраться до KazanExpo на специальных шаттлах Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В дни саммита жители и гости Татарстана смогут добраться до KazanExpo на специальных шаттлах – расписание есть на сайте KazanSummit. Они будут курсировать от театра имени Камала через метро «Проспект Победы». Трансферы будут бесплатными.