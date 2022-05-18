Форум в Казани объединил представителей ТПП регионов России и постсоветских стран

Сегодня в Казани начал свою работу Международный форум торгово-промышленных палат, приуроченный к тридцатилетию Торгово-промышленной палаты Татарстана. В церемонии открытия форума принял участие председатель ТПП РТ Шамиль Агеев.

«Главная задача нашего форума — познакомить представителей палат из России и стран СНГ. Это позволит наладить доверительные контакты между нашими структурами, а также обменяться опытом, идеями и, возможно, заключить какие-либо договоренности друг с другом», — отметил Шамиль Агеев.

Докладчик пояснил, что из-за пандемии коронавируса в 2021 году личные контакты были затруднены, из-за чего ТПП слабо сотрудничали между собой. Он уверен, что при личном знакомстве вырастает доверие к человеку, и это помогает при ведении совместных дел.

Форум будет проходить в Казани с 18 по 21 мая. В этом году в нем принимают участие 45 торгово-промышленных палат из 40 регионов России, а также ТПП Республики Абхазия, Республики Узбекистан и Республики Кыргызстан.

«Я впервые встречаю такое количество коллег в одном месте, несмотря на частое посещение различных форумов и собраний. Это прекрасная возможность найти новых партеров и завязать новые знакомства», — заметил президент Торгово-промышленной палаты Республики Кыргызстан Марат Шаршекеев.

В рамках форума участников ждут различные тренинги и мастер-классы, консультационные встречи с коучами и экспертами в разных областях, а также b2b-встречи предпринимателей из разных регионов страны.

Первый день участники проведут в Торгово-промышленной палате Татарстана. Второй и третий день Международный форум будет проходить на площадке международного выставочного центра «Казань Экспо», его мероприятия станут частью KazanSummit 2022. В последний день запланирована экскурсионная поездка в древний город Болгар.