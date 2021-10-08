Казанский УНИКС дома в овертайме проиграл «Монако» со счетом 80:88

Во втором туре регулярного чемпионата Евролиги казанский УНИКС дома в овертайме проиграл французскому «Монако» со счетом 80:88.

Игра была принципиальной. В прошлом сезоне «Монако» дважды обыграл казанцев в финальной серии Кубка Европы. Четырежды встречались команды в еврокубках, и четырежды «Монако» выигрывал. К новой встрече в рамках Евролиги казанцы подошли с одним поражением, а французы — с победой.

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Игру хозяева начали а таком составе: Лоренцо Браун, Марио Хезонья, Дмитрий Узинский, Тони Джекири и Андрей Воронцевич.

В первой четверти ни одной из команд не удалось быстро уйти в отрыв — 6:2 после двух «трех» Воронцевича, 10:11 после перехвата и отрыва в исполнении хорошо нам знакомого Данилы Анджушича. В итоге первый период за гостями — 15:18, из них 8 на счету Анджушича.

Во второй десятиминутке в игру у хозяев вошел Джаррелл Брэнтли, сразу же попавший из-за дуги — 18:20. И через четыре минуты после первого перерыва Джон Браун восстановил равновесие, 25:25. После броска Лоренцо Брауна УНИКС вышел вперед — 32:31. Однако сумасшедший бросок со своей половины площадки двум руками Руди Демаи позволил «Монако» выиграть первую половину матча, 35:39.

Четыре очка от Хезоньи и вновь равенство — 39:39. Рывок УНИКСа, 13-4, на табло 48:43 в середине третьего периода. Казанцы уверенно ведут игру, полетел бросок у Хезоньи. Красивую точку в четверти поставил в быстром проходе Айзея Канаан, 58:50.

Но дебют последней десятиминутки остался за «Монако», рывок гостей 11-3, на табло 61:61. Нервные «качели» ближе к концовке: 64:64, 68:68, 70:71. За 40 секунд до конца 74:73. И все же овертайм, 74:74. Но без Канаана, получившего пятый фол.

В середине овертайма после дальнего попадания гости вышли вперед — 78:83. Еще и пять фолов у Вячеслава Зайцева. «Монако» побеждает, 80:88.

УНИКС (Казань, Россия) — «Монако» (Монако, Франция) — 80:88 (15:18, 20:21, 23:11, 16:24, 6:14). Самые результативные: Л. Браун (13+6 подборов+4 передачи), Хезонья (17+5 подборов), Д. Браун (14+7 подборов), Канаан (10), Воронцевич (10+6 подборов) — Мотум (11), Холл (14), Джеймс (14), Ли (12), Анджушич (10).

В следующем туре 12 октября на своей площадке УНИКС примет немецкую «Баварию» во главе со своим бывшим наставником итальянцем Андреа Тринкьери.