Казанский ватерпольный клуб «Синтез» одержал пятую победу подряд

В очередном матче российской суперлиги по водному поло казанский «Синтез» победил дома питерскую «Балтику» со счетом 13:11, уступая во второй четверти 4:6.

В первых матчах чемпионата на выезде с ЦОП в Москве и «Динамо» в Астрахани казанцы не показали чемпионской игры, поэтому им важно было вернуть былые позиции в родном бассейне. Питерцы, как и казанцы, стартовали в новом сезоне с побед, а в Казани их ждал действующий чемпион страны и обладатель Кубка России.

В первой четверти соперники по очереди обменивались забитыми мячами. Казанцы дважды отличились в большинстве — 3:3 от рук Николая Деревянкина. Еще и пенальти «Синтез» не реализовал.

Второй период питерцы начали очень уверенно, доведя счет до 4:6. Немалых усилий стоило хозяевам перехватить инициативу, забив подряд пять безответных мячей — 9:6. Именно эта четверть и стала ключевой.

В последней четверти «Балтика» едва не настигла казанцев — 10:9. Но «Синтез», хоть и не без труда, сохранил свое преимущество, 13:11. Пятая подряд победа казанцев в нынешнем чемпионате России.

«Синтез» (Казань) — «Балтика» (Санкт-Петербург) — 13:11 (3:3, 4:3, 3:1, 3:4). Завтра соперники вновь сыграют в Казани.