Регбисты казанской «Стрелы» обыграли «Металлург» со счетом 20:7

В очередном матче чемпионата российской Премьер-лиги по регби казанская «Стрела» на своем поле обыграла новокузнецкий «Металлург» со счетом 20:7.

В первом туре чемпионата казанцы проиграли в Новокузнецке на десятой, добавленной арбитром минуте. Поэтому сегодня «Стрела» была настроена предельно решительно.

В первом тайме казанцы сразу же захватили инициативу в свои руки и довольно скоро реализовали свое преимущество. Айдар Гафаров воспользовался потерей мяча соперника и тут же занес его на чужую базу. Попытка, 5:0. Сибиряки пытались переломить ход встречи, но это успехом не увенчалось. В середине тайма при помощи мощного молла «Стрела» руками Шамиля Давудово оформила вторую попытку, 10:0.

После перерыва сибиряки стартовали очень активно, занесли попытку и сделали реализацию — 10:7. И тут же до конца матча у хозяев был удален Дмитрий Гриценко плюс еще отбывавший 10-минутное удаление Гуга Хунтадзе. Но едва последний вышел на поле, сделал попытку, 20:7. Вышедший со свежими силами Дамиан Стивенс добавил реализацию. Упорнейшая борьба шла до финального свистка, но в меньшинстве «Стрела» удержала свое преимущество, взяв реванш за поражение в первом туре в Новокузнецке. Победа вывела казанцев на второе место в чемпионате Премьер-лиги.

«Стрела» (Казань) — «Металлург» (Новокузнецк) — 20:7 (10:0). В следующем туре 17 октября казанцы примут дома столичное «Динамо».