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Спорт
9 апреля 2022  21:47
Дамир Садриев

УНИКС анонсировал возвращение Лоренцо Брауна

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Разыгрывающий УНИКСа Лоренцо Браун в ближайшее время вернется в Казань. Об этом сообщает пресс-служба баскетбольного клуба.

«Уже завтра вечером Лоренцо Браун приземлится в Казани и начнет готовиться к плей-офф Единой лиги ВТБ вместе с командой», — отмечается в сообщении. 

Американец Браун пропустит матч регулярного чемпионата Единой лиги против «Автодора», но примет участие в матчах плей-офф. 

В начале марта казанский УНИКС объявил об уходе сразу шести легионеров. Казань покинули защитники Лоренцо Браун, Айзея Кэнан и Марко Списсу, а также форварды Джаррел Брэнтли, Джон Браун и Джон Холланд. Чуть позже в расположение команды вернулся итальянец Списсу, а с американцами Джоном Холландом и Айзейей Кэнаном контракты были расторгнуты. Джон Браун и Джаррел Брэнтли находятся вне расположения команды.

Ранее главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович поделился ожиданиями от завтрашнего домашнего матча с саратовским «Автодором» в Единой лиге ВТБ, который пройдет завтра в 14:00.

#БК Уникс #баскетбол #единая лига втб
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