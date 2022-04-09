УНИКС анонсировал возвращение Лоренцо Брауна

Разыгрывающий УНИКСа Лоренцо Браун в ближайшее время вернется в Казань. Об этом сообщает пресс-служба баскетбольного клуба.

«Уже завтра вечером Лоренцо Браун приземлится в Казани и начнет готовиться к плей-офф Единой лиги ВТБ вместе с командой», — отмечается в сообщении.

Американец Браун пропустит матч регулярного чемпионата Единой лиги против «Автодора», но примет участие в матчах плей-офф.

В начале марта казанский УНИКС объявил об уходе сразу шести легионеров. Казань покинули защитники Лоренцо Браун, Айзея Кэнан и Марко Списсу, а также форварды Джаррел Брэнтли, Джон Браун и Джон Холланд. Чуть позже в расположение команды вернулся итальянец Списсу, а с американцами Джоном Холландом и Айзейей Кэнаном контракты были расторгнуты. Джон Браун и Джаррел Брэнтли находятся вне расположения команды.

Ранее главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович поделился ожиданиями от завтрашнего домашнего матча с саратовским «Автодором» в Единой лиге ВТБ, который пройдет завтра в 14:00.