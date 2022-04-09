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Спорт
9 апреля 2022  21:10
Cергей Гаврилов

Перасович о матче с «Автодором»: Наша цель — показать свою лучшую игру

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Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович поделился ожиданиями от завтрашнего домашнего матча с саратовским «Автодором» в Единой лиге ВТБ. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Перасович надеется, что его подопечные покажут лучшую игру. «Впереди заключительный матч регулярного чемпионата. Сейчас наша цель — показать свою лучшую игру и подойти к серии плей-офф в хорошей форме. Для этого мы продолжаем усердно работать», — подчеркнул он.

Итальянский разыгрывающий УНИКСа Марко Списсу резонно уверен, что вероятный успех в игре с «Автодором» даст хороший импульс команде на старте плей-офф.

«Находимся в предвкушении последнего матча регулярного чемпионата. В наших планах — закончить его на мажорной ноте. Считаю, этот успех придаст нам положительный импульс на старте серии плей-офф!» — заметил спортсмен.

#БК Уникс
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