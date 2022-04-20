Казанский ТЮЗ ставит премьеру «Счастливая Шарлотта» в пространстве бара «Истина»

Действие новой нетривиальной постановки Казанского ТЮЗа «Счастливая Шарлотта» будет проходить в баре «Истина» по соседству со зданием театра. Премьера 89-го сезона состоится 15 мая, за вечер намечены сразу два показа.

Спектаклем-экспериментом Казанский ТЮЗ продолжит стартовавший в июне прошлого года проект «ТЮЗ в городе или Театр вне театра». Премьерной постановкой идеи, когда пространством для спектакля становится не сцена театра, а нечто иное, стал, напомним, «Ночной трамвай» – аудиоспектакль-экскурсия, действие которого происходит в движущемся по существующему городскому маршруту вагоне трамвая. О продолжении проекта и скорой премьере новых постановок вне стен ТЮЗа на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила директор театра Айгуль Горнышева.

«В июне будет год, как стартовал проект “Ночной трамвай”. В преддверии этого у нас будут интересные акции. Продолжается у нас проект “ТЮЗ в городе или Театр вне театра”. Мы благодарим Министерство культуры РТ за то, что они поддержали в свое время проект “Ночной трамвай” и поддерживают в этом году. У нас будут еще проекты не в стенах театра: в пространстве “Истина” постановка “Счастливая Шарлотта” и в постановке Родиона Букаева и аудиоспектакль “Променад с любимым артистом” по улице Баумана, по центру», – анонсировала Горнышева.

Как уточнили по запросу «Татар-информа» в пресс-службе театра, спектакль «Счастливая Шарлотта» будет рассчитан на 20 зрителей. В афише он заявлен как «фокус в одном действии».

«Жанр связан с сюжетом постановки. Будут в спектакле и непосредственно фокусы, комедийные и драматические моменты», – усилили градус любопытства в пресс-службе.