ТЮЗ Казани готовит нетривиальную премьеру – аудиоспектакль «Прогулка с любимым актером»

Казанский ТЮЗ продолжит стартовавший в июне прошлого года проект «ТЮЗ в городе или Театр вне театра». Премьерной постановкой идеи, когда пространством для спектакля становится не сцена театра, а нечто иное, стал, напомним, «Ночной трамвай» – аудиоспектакль-экскурсия, действие которого происходит в движущемся по существующему городскому маршруту вагоне трамвая. О продолжении проекта и скорой премьере новых постановок вне стен ТЮЗа на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила директор театра Айгуль Горнышева. Новый театральный эксперимент будет в форме уже пешей экскурсии.

«В июне будет год, как стартовал проект “Ночной трамвай”. В преддверии этого у нас будут интересные акции. Продолжаются проект “ТЮЗ в городе или Театр вне театра”. Мы благодарим Министерство культуры РТ за то, что они поддержали в свое время проект “Ночной трамвай” и поддерживают в этом году. У нас будут еще проекты не в стенах театра – например, аудиоспектакль “Променад с любимым артистом” по улице Баумана, по центру», – анонсировала Айгуль Горнышева.

Как уточнили по запросу «Татар-информ» в пресс-службе театра, «Променад с любимым актером» – это неофициальное, пока рабочее название. В репетициях нетривиального спектакля заняты заслуженные артисты Татарстана Алексей Зильбер и его коллеги, которых театр пока не называет.

«Маршрут планируется от театра и по центру Казани, он будет связан с воспоминаниями и личными переживаниями актеров. Зрители получат наушники и будут следовать за двумя актерами, которые расскажут историю, основанную на их личном опыте и реальных событиях. Премьеру планируем в конце лета – начале осени», – сообщили в Казанском ТЮЗе.