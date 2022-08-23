Казанский ТЮЗ начнет юбилейный, 90-й сезон спектаклем-прогулкой «Пешеходы»

Казанский Театр юного зрителя начнет свой юбилейный, 90-й сезон уже на этой неделе – 27 и 28 августа состоится премьера спектакля-прогулки «Пешеходы», посвященная отчасти и Дню города, и РТ.

Гулять по Казани со зрителями-слушателями отправятся заслуженные артисты Татарстана Павел Густов и Алексей Зильбер. Они будут делиться своими мыслями и воспоминаниями, рассуждать на ту тему, которую перед началом спектакля выберут сами зрители. У актеров для общего удобства будут микрофоны, а зрители смогут хорошо слышать их, а также звуки города благодаря специальным наушникам.

«Спектакль предполагает 25 зрителей/слушателей. Он длится около 1 часа и 20 минут. Перед началом променада с актерами зрителям предстоит выбрать тему прогулки из 19 продуманных для этой постановки. Прохожим, даже из большого любопытства, едва ли будет возможным присоединиться к нашему спектаклю-променаду: актеры, снабженные микрофонами, говорят не очень громко, так что их трудно будет слышать без наушников, выдаваемых зрителям», – пояснили «Татар-информу» в пресс-службе Казанского ТЮЗа.

По задумке главного режиссера театра Радиона Букаева, спектакль в формате променада с актерами продолжит расширять границы театрального пространства в городе и станет очередным этапом в создании целой культурной среды вокруг театра. В июне прошлого года, напомним, Казанский ТЮЗ презентовал спектакль в едущем по городскому маршруту трамвае «Ночной трамвай», который стал очень успешным. В завершение предыдущего, 89-го сезона театр представил моноспектакль в баре «Счастливая Шарлотта».

Спектакль-променад «Пешеходы» будет сезонным. С 11 сентября он уже стоит в афише театра по субботам и воскресеньям с маркировкой «для зрителей старше 16 лет».