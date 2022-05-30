Нашла ли Шарлотта счастье в «Истине» — ТЮЗ поставил спектакль-фокус в пространстве бара

Казанский ТЮЗ представил нетривиальную премьеру — часовой спектакль-фокус в пространстве винного бара «Истина». Постановка «Счастливая Шарлотта» — монолог гувернантки Шарлотты Ивановны, героини чеховской пьесы «Вишневого сада». Это режиссерская версия того, как сложилась ее судьба после продажи имения.

«Давно была такая идея — провести иммерсивное представление. Мы с Радионом (Радион Букаев, главный режиссер ТЮЗа и автор постановки — прим. Т-и) знакомы по другому проекту, поэтому, когда он мне предложил, я в момент согласился без грамма раздумий. Было только одно пожелание — чтобы винный бар во время спектакля остался винным баром. В этом и заключается иммерсивность: гости не должны чувствовать, что они попадают в другое время, они приходят в бар, и всё должно быть максимально органично», — рассказал «Татар-информу» совладелец бара «Истина» Альберт Махмутов.

«Было только одно пожелание — чтобы винный бар во время спектакля остался винным баром. В этом и заключается иммерсивность: гости не должны чувствовать, что они попадают в другое время, они приходят в бар, и всё должно быть максимально органично», — отметил совладелец бара «Истина» Альберт Махмутов. Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»

Шарлотта, в роли которой предстает заслуженная артистка Татарстана Елена Калаганова, продолжает показывать фокусы, гадает и предсказывает, переезжает из страны в страну, то оказываясь в Германии до Первой мировой войны, то после, то во Франции, то в России уже после Великой Отечественной войны… Перед зрителями, внимающими ее рассказу, предстают, словно на ускоренной киноленте, события мировой истории более чем за сотню лет: от строительства Эйфелевой башни и «черных вагонов», в которых едут на смерть члены царской семьи и захваченные фашистами мирные жители, до Гагарина и Горбачева. Трагедии общечеловеческого масштаба и упрямо пробивающийся через них угловатый юмор вопреки, ведь французская танцовщица Ля Гулю в свое время учила Шарлотту никогда не плакать.

«Гроб — последнее достоинство культурного человека», — произносит Шарлотта, рассказывая о разбомбленной в Берлине похоронной лавке, где она присмотрела себе «место» и уже забралась в него, собираясь попрощаться с жизнью. Горячий кофе, внезапно предложенный ей русским солдатом Георгием, возвращает Шарлотту в поток истории.

Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»

За бокалом вина и закусками гости бара во время представления становятся его участниками: помогают выкрутить из светильника лампочку, которая светится в руке Шарлотты, ищут и находят на своем столике под салфеткой карту, видят, как в руках фокусницы из бумаги рождается бабочка, из разорванных и скомканных салфеток появляется бумажная же панама, карты в колоде становятся всё одной и той же дамой червей… Освоить магию к спектаклю служителям театра помогал иллюзионист Марат Саляхов.

«Мне кажется, что мы всё время продаем какой-нибудь очередной вишневый сад. А Шарлотта, мне показалось, — персонаж, который веселит людей. Чехов написал ее в тех обстоятельствах, когда вишневый сад продавали. Но она веселит людей — хотя вишневый сад продается, она продолжает веселить», — объяснил Радион Букаев выбор персонажа и темы для постановки в винном пространстве.

«Мне кажется, что мы всё время продаем какой-нибудь очередной вишневый сад», — отметил режиссер Радион Букаев. Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»

К бокалу вина и истине сама Шарлотта добирается к финалу своего рассказа: счастлива, пережив столько и вопреки, счастлива, потому что свободна.

Моноспектакль-фокус «Счастливая Шарлотта» уже с июня войдет в постоянный репертуар Казанского ТЮЗа. До конца 89-го театрального сезона состоятся еще шесть показов — по два за вечер.

Ближайшей премьерой театра в конце лета станет спектакль-променад по центру Казани с актерами ТЮЗа.