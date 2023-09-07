Казанский ТЮЗ анонсировал шесть премьер, которые выйдут в 91-м театральном сезоне

Казанский Театр юного зрителя в предстоящем, 91-м театральном сезоне представит зрителям шесть премьер. Об этом во время пресс-конференции в ТЮЗе рассказала его директор Айгуль Горнышева.

Первым, в октябре, выйдет спектакль с рабочим названием «Чучело. Квартирник» по мотивам повести Владимира Железнякова, на основе которой в 80-х годах был снят фильм.

«Останется ли в названии слово “квартирник”, я пока не знаю. Может быть, квартирник, может быть, концерт, может быть, еще как-то. Это будет музыкальный спектакль в жанре рок-коцерта. Молодой драматург Анастасия Чернятьева написала заново инсценировку, бережно отнесясь к оригиналу. Очень большое внимание будет уделено музыкальному оформлению этого спектакля. Задействованы все вокально одаренные артисты, в основном молодежь», – анонсировал постановку главный режиссер Казанского ТЮЗа Радион Букаев.

Также театр работает над двумя спектаклями по произведениям Александра Островского – «Без вины виноватые» и «Омут», над вторым аудиоспектаклем в едущем городском трамвае – «Мы. Трамвай. Любовь» по пьесе Ирины Васьковской, над спектаклем по произведению Максима Горького «Легкий человек» (его эскиз был создан во время лаборатории фестиваля «Горький +»), «Барышней-крестьянкой» по Александру Пушкину (это результат лаборатории проекта «Театр у школьной доски»)

«Ближайший сезон в нашем театре посвящен Пушкину и Островскому. Юрий Печенежский приедет в ноябре и доделает по эскизу спектакль “Барышня-крестьянка“. Премьера его, как мы задумали, состоится, скорее всего, на сцене одной из казанских школ, потому что основная задача этого спектакля – приезжать в школы и играть его там. Мы не зря занимаемся такой деятельностью, так мы постепенно готовимся к реконструкции здания театра», – пояснил Букаев.

Спектакль «Омут», отметил он, будет выпущен уже после Нового года, а в постановке «Без вины виноватые» главную роль исполнит Гузель Шакирзянова, которая в следующем году отпразднует юбилей.

Кроме того, в 2024 году молодой режиссер-постановщик Тимур Кулов вернется в Казань, чтобы поставить в Казанском ТЮЗе спектакль «Мои университеты». Эскиз к нему также был создан этим летом во время лаборатории фестиваля «Горький +»

В текущем же году Казанский ТЮЗ отметит 115 лет с чтения в стенах театра Габдуллой Тукаем поэмы «Сенной базар, или Новый Кисекбаш». К этой дате будет приурочена выставка детских рисунков по сказкам Тукая, которые зрители уже сейчас могут предоставлять в театр. Поэма, отметим, входит в сюжет предновогодней премьеры театра в минувшем сезоне – «Книга силы».