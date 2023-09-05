Казанский ТЮЗ запускает второй спектакль в едущем городском трамвае

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Казанский Театр юного зрителя создал и готовится представить второй аудиоспектакль в вагоне на существующем городском трамвайном маршруте №5а. Главный режиссер Радион Букаев обыграл в едущем транспорте пьесу современного драматурга Ирины Васьковской с рабочим названием «Трамвай». Она, впрочем, как выяснил «Татар-информ», была написана изначально для постановки в транспорте.

«У нас был определенный запрос: зрители просили историю именно на аудиторию 14+. К тому же мы хотели именно про любовь, все-таки трамвай – самый романтичный вид транспорта. Так получился новый аудиоспектакль – “Мы. Трамвай. Любовь”. Пьеса была написана в прошлом сезоне, перед отпуском записаны голоса артистов, а сейчас над их сведением работает звукорежиссер», – рассказали информагентству в пресс-службе Казанского ТЮЗа.

Главными героями нового аудиоспектакля в трамвае стали влюбленные подростки Егор и Алина, а также одинокий пенсионер Аркадий Иванович. Подростки могут видеться только в трамвае, движущемся по кольцевому маршруту, поскольку их родители сильно рассорились и не приемлют какого-либо общения между друг другом. А для одинокого пенсионера трамвай – отдушина, где он может наблюдать за живыми чужими историями. Столкнувшись со своими страхами, персонажи вдохновят друг друга на важные решения.

Как и для первого спектакля Казанского ТЮЗа в едущем вагоне «Ночной трамвай», зрителям выдадут наушники, через которые они будут слушать историю, разыгранную голосами актеров по ролям. Виды Казани за окном трамвая станут декорациями постановки. Еще одним отличием от «Ночного трамвая», возрастной ценз для зрителей в котором 18+, станет маршрут: он не будет кольцевым, как у существующего городского трамвая №5а, но будет начинаться с остановки «Станция метро "Проспект Победы"» (в сторону Азино) и закончится остановкой «Ж/д вокзал». Стартовать трамвай с новым спектаклем будет по средам в 23.00, а к полуночи завершать маршрут. Премьера состоится 20 сентября.

«По кольцу трамвай с новым спектаклем не поедет. Так рассчитано, чтобы сократить время постановки до 1 часа и сделать остановку в центре. Об этом на примере “Ночного трамвая” тоже многие просили», – пояснили в Казанском ТЮЗе.

На спектакли в трамвае, отметим, теперь появились билеты на стоячие места. Продажи их открыли еще в прошлом сезоне из-за большого спроса на спектакль «Ночной трамвай», хотя изначально постановку можно было слушать по билетам только сидя. Первый аудиоспектакль в трамвае Казанский ТЮЗ, напомним, запустил 12 июня 2021 года.

В озвучке спектакля «Мы. Трамвай. Любовь» заняты народный артист Татарстана Сергей Мосейко, артисты Гузель Валишина, Ярослав Кац, Анна Иванова, Владимир Никитин, заслуженные артисты республики Алсу Густова, Павел Густов, Алексей Зильбер, Гузель Шакирзянова, Дмитрий Язов, артисты Валерий Антонов, Дарья Бакшеева, Руслан Зубайраев, Полина Малых, Мария Мухортова, Эльвина Сафина, Руслан Шарипов. Композитор и звукорежиссер аудиопостановки – Альфит Фархадшин.

Работа над спектаклем ведется при поддержке Министерства культуры Татарстана и мэрии Казани совместно с Метроэлектротрансом.