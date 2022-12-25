«Тукай и рок-н-ролл – то, на чем стоит Казань»: ТЮЗ сыграл звонкую премьеру «Книга силы»

Фото: © Ирина Ерохина (предоставлено Казанским ТЮЗом)

В Казанском театре юного зрителя прошел первый день показов премьеры – мультимедийного мюзикла «Книга силы», постановки по сказкам Габдуллы Тукая. Формат цифрового спектакля-мультфильма ТЮЗ реализует впервые, хотя частично проекционные возможности современности прежде уже использовал в своих постановках. Но это не значит, что в спектакле мало актеров и актерской игры. Здесь много и ролей, и играть приходится во всех смыслах на высоте, так как декорации много раз поднимают актеров над сценой.

Благодаря компьютерной анимации, которая сопровождает превалирующую часть действия и является основной декорацией, актеры для зрителя будто находятся внутри мультфильма или в виртуальной реальности. А сами зрители будто смотрят на большой экран или наблюдают за происходящим, также сливаясь сами с мультимедийным миром спектакля. Вот персонажи бегут по лесу, и за ними движется пейзаж, вот колышутся волны водоема, где живёт Водяная Су Анасы, а вот целый город, где у жителей остались только головы (это, конечно, сказка «Новый Кисекбаш»). Но вот и реальная, хоть и старинная Казань с узнаваемыми улочками и домами, но историческими вывесками, которые видел ещё сам Тукай – по этому городу главный персонаж мультимедийно едет на трамвае.

Фото: © Ирина Ерохина (предоставлено Казанским ТЮЗом)

«На дворе XXI век: если вы присмотритесь, даже статичные баннеры на улицах превращаются в динамичные, анимационные. Все эти ноу-хау диктуют, как мы должны создавать новые продукты, теперь это будет относиться к, казалось бы, классическим консервативным театрам. Когда мы работаем с детьми, с юным зрителем, хочется их максимально погрузить в эту сказочную атмосферу, в тот мир, в который сложно порой попасть в реальности. И, конечно, подобные мультимедийные решения в этом помогают», - сказал продюсер видеоконтента Альберт Махмутов.

Режиссер спектакля Диана Сафарова также отметила, что даже в кинематографе в XXI веке увеличилась частота сменяемости планов, а дети воспринимают анимацию намного быстрее.

«Детям очень важно визуальное восприятие. Использовать новые технологии было решено, чтобы получился некий мультфильм, которые дети любят смотреть. Песни простым языком написаны, но все равно им сложнее это считывать, а картинку они воспринимают легко. Нам получается донести то, что мы хотим, а они получают эстетическое наслаждение. Но взаимодействие актеров с рисунком – было одним из самых сложных моментов в спектакле. Сначала мы репетировали без проекции, потом со статичной картинкой, потом уже с анимацией», - рассказала Сафарова.

Фото: © Ирина Ерохина (предоставлено Казанским ТЮЗом)

Волшебство, то есть ощущение актеров и зрителей внутри мультфильма возникает, когда хореография на сцене совмещается с анимацией на декорации. Но весь секрет в том, что сначала актеры осваивали хореографию без проекции. Затем хореография становилась основой для анимации – актерам на сцене нужно было просто воспроизводить уже освоенную пластику.

Музыку к спектаклю предложил драматург, написавший текст и песни к постановке – Андрей Лысяков. Просто напел то, какой слышит ее, на диктофон композитора.

«Задача звучала так: вот тебе стихи и все, что ты слышал за свою жизнь, постарайся в эти стихи засунуть. И не забудь про татарскую музыку. Это шутка, на самом деле мне все рассказали, погрузили в это. У Андрея Лысякова в голове это уже сразу было в музыке. Он напел мне, я также на диктофон записал. И потом создал свою музыку. Такая в общем рок-н-рольная сказка. Тукай, рок-н-ролл – то, на чем стоит Казань», - с иронией констатировал композитор Тимур Валеев.

Фото: © Ирина Ерохина (предоставлено Казанским ТЮЗом)

При этом Андрей Лысяков заверил, что с самим Тукаем ТЮЗ не состязался, потому что это и невозможно. Но театр постарался взять все самое хорошее, чтобы было написано, и его слогом рассказать эту историю. Например, в стихотворном размере Тукая кошка Мияубике поет про мышей. К слову, татарский язык в спектакле не звучит. Казанский ТЮЗ исключительно русскоязычный, прокомментировала это директор театра Айгуль Горнышева, тем более в городе отдельно существует татарский ТЮЗ. А вот мотивы татарских народных мелодий деликатно вкраплены в мюзикл. В небольшом количестве, однако, потому что, по словам Горнышевой, хоть и на основе сказок Тукая, но хотелось сделать европеизированную постановку.

«В 2016 году я настоял с Дианой Сафаровой, чтобы в Казани был поставлен оригинальный новогодний мюзикл. На основе татарских и этнических мотивов мы создали спектакль «Как родился Дед Мороз» (для Президентской ёлки в "Татнефть-Арене" – прим. Т-и). Это был наш первый опыт, потому что на меня тогда смотрели как на сумасшедшего и говорили, где Казань и где оригинальный мюзикл?! Это дорого, это невозможно, так не бывает. Мы ставим диснеевские перепевки, и у нас все идёт своим чередом. Ты, пожалуйста, наше болотце не мути своим копытцем. Мы создали этот мюзикл и с тех пор стало принято в Казани писать оригинальные вещи, в том числе на республиканские новогодние ёлки. Сегодня это четвертый полноценный мюзикл с полноценной историей в моей карьере. Надеюсь, он не последний и мы будем это дело продолжать», - сказал драматург Лысяков.

Он также отметил, что здание ТЮЗа – именно то место, где впервые была прочитана Тукаем поэма «Новый Кисекбаш». В связи с этим Лысяков расценивает спектакль как символичное завершение литературного цикла двух веков.

Фото: © Ирина Ерохина (предоставлено Казанским ТЮЗом)

«Я сама мама, и я сама приходила сюда в ТЮЗ. Детского контента не так много, особенно перед Новым годом очень часто встаёт вопрос, куда пойти. Хочется побольше детских спектаклей, детского материала. Мне давно хотелось поставить именно мюзикл, мне интересно работать с музыкой. С этой труппой получилось осуществить эту мечту, потому что все оказались очень хорошо поющие и хорошо танцующие. Здорово, что все вышли из зоны комфорта и попробовали что-то новое. Это было интересно всем. С ними было очень легко, весело работать, потому что они очень старались, им это нравилось, видно было», - подчеркнула Диана Сафарова.

Андрей Лысяков, в свою очередь, отметил, что новогодний спектакль должен быть постоянно новым, чтобы каждое поколение, смотря на классические постановки не восклицало: «Ну, это невозможно смотреть!».

До Нового года мультимедийный мюзикл «Книга силы» будет идти ежедневно по три представления в день – всего артисты дадут 23 показа. В январские праздники афишу ТЮЗа разнообразят и другие детские спектакли, и постановки для взрослых.