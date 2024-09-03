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Казанский метрополитен сократит интервал движения поездов
С сегодняшнего дня метрополитен столицы Татарстана вновь сократит интервал движения поездов в утренние и вечерние часы пик. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс» в своем Telegram-канале.
В пиковые часы на линии будут ходить десять электросоставов с интервалом 5 минут 33 секунды. Причиной изменения графика движения на предприятии назвали «улучшение качества культуры обслуживания пассажиров».
Новый график опубликован на сайте МУП «Метроэлектротранс». Также с ним можно ознакомиться на всех станциях метрополитена на информационных стендах.
В связи с этим в МУП напомнили, что начиная с 2020 года пассажиропоток в казанском метро неуклонно растет. В 2022 году он вырос на 10% по сравнению с 2021-м, в 2023-м — на 17% по сравнению с 2022-м.
С зимы до конца мая казанское метро в часы пик выпускало на линию дополнительный, одиннадцатый поезд, благодаря чему интервал движения удалось сократить до пяти минут.
«По итогам анализа пассажиропотока за сентябрь мы примем решение о дальнейшем режиме работы метро», — уточнили на предприятии.
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