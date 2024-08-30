Оплату проезда в метро «по взгляду» запустили в Казани в День республики

Сервис оплаты проезда по биометрии, который доступен на всех станциях казанского метрополитена, запустили в День Республики Татарстан. В церемонии запуска, прошедшей на станции метро «Кремлевская», принял участие первый заместитель Премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

«Это первое полноценное решение, которое позволяет межбанковскому взаимодействию обеспечивать оплату проезда в метро. На данный момент в пилоте участвуют девять банков. Это означает, что жители республики смогут оплачивать проезд по биометрии. Важно не останавливаться, сформировать привычку у тех, кто пользуется метро. Важно, чтобы к пилоту подключались и другие банки», — отметил на церемонии запуска нового сервиса генеральный директор Национальной системы платежных карт Дмитрий Дубынин.

Технология реализована Национальной системой платежных карт (НСПК) и Центром биометрических технологий (ЦБТ). Чтобы оплатить поездку «взглядом», необходимо предварительно зарегистрироваться в Единой биометрической системе. Это можно сделать в приложении «Госуслуги Биометрия». Затем нужно привязать оплату по биометрии к банковскому счету в мобильном приложении «СБПэй». Сделать это можно в несколько кликов. В дальнейшем при проходе в метро в Казани использовать «СБПэй» не понадобится, пассажиру достаточно будет посмотреть в специализированный терминал на турникете.

Технология биоэквайринга прошла все независимые тесты и соответствует самым строгим требованиям безопасности. Операция оплаты проезда в метро Казани с ее помощью занимает несколько секунд. Сервис оплаты проезда по биометрии в скором времени появится и в других городах России.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

«В этом году у нас запланирован запуск в метрополитенах еще трех городов нашей страны — Самары, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода. В следующем году проект расширится на все субъекты, в которых существуют метрополитены. Для каждого участника процесс будет абсолютно бесшовным. Он сможет перемещаться между городами нашей большой страны, используя этот сервис», — пояснил генеральный директор ЦБТ Владислав Поволоцкий.

Спикер добавил, что одной регистрации в Единой биометрической системе достаточно для доступа к целой линейке высокотехнологичных сервисов — от проезда в метро и беcконтактной оплаты покупок до оформления электронной подписи и открытия бизнеса онлайн. Люди могут свободно управлять своими биометрическими данными. В личном кабинете на портале госуслуг можно в любой момент проверить срок действия биометрии или отозвать согласие на ее обработку.

Оплата по биометрии станет еще одним безналичным способом совершения платежей в метро Казани. Пассажир всегда сможет выбрать, как именно оплачивать проезд, — бесконтактно или альтернативным путем.