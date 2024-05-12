Казанский марафон впервые показали в эфире федерального телеканала

В эфире федерального телеканала МАТЧ ТВ идет прямой эфир с Юбилейного Ак Барс Банк Казанского марафона в столице Татарстана, в рамках которого стартует чемпионат страны по марафону.

Примечательно, что впервые в истории российских забегов ведется трансляция с дистанции 42,2 км.

В первый день участник Казанского марафона сделал предложение своей избраннице. Подробнее о том, как прошел забег на дистанцию 10 км от первого лица, можно узнать в материале «Татар-информа».

Фото: телеграм-канал TIMERMAN