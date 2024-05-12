Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Казанский марафон впервые показали в эфире федерального телеканала
В эфире федерального телеканала МАТЧ ТВ идет прямой эфир с Юбилейного Ак Барс Банк Казанского марафона в столице Татарстана, в рамках которого стартует чемпионат страны по марафону.
Примечательно, что впервые в истории российских забегов ведется трансляция с дистанции 42,2 км.
В первый день участник Казанского марафона сделал предложение своей избраннице. Подробнее о том, как прошел забег на дистанцию 10 км от первого лица, можно узнать в материале «Татар-информа».
Фото: телеграм-канал TIMERMAN
Следите за самым важным и интересным в мире спорта Telegram-канале ТИ-Спорт