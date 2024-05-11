Кому сон, а кому одышка пополам с холодной погодой: репортаж с Казанского марафона-2024

Фото: скриншот видео из ТГ-канала TIMERMAN

Без фанатизма берем дистанцию в 10 км

Когда речь заходит о понятии «марафон», у большинства людей перед глазами всплывает одно число – 42,195 км. Дистанция, неподвластная обычному человеку без подготовки. Вы можете сколько угодно бить себя в грудь и говорить, как долго в жизни вы занимались спортом, сколько у вас медалей и регалий. Но если хотя бы раз в жизни вы не бежали пресловутые 42,2, преодолеть эту планку вам будет нереально.

Организаторы Казанского марафона поступили разумно: создали для забегов четыре маршрута протяженностью 3, 10, 21,1 км и собственно марафон. Каждый для себя может выбрать нужный километраж и пробежать его с комфортом, приятными эмоциями и не отплевываясь легкими через 10 минут после старта.

Несмотря на то что четверть жизни я посвятил профессиональным занятиям баскетболом и знаю, что такое тяжелые легкоатлетические сборы, подвергать свое тело к 23 годам героизму не стал и выбрал дистанцию в 10 км. Мне понравился маршрут, да и среднее время забега (около часа) не позволяло, так скажем, сильно устать.

«Подвергать свое тело героизму я не стал и выбрал дистанцию в 10 км» (на фото – автор репортажа)

Во время летних баскетбольных сборов наш тренер Игорь Николаевич Пономарев постоянно заставлял команду начинать день с длительной утренней пробежки. Дистанция была та же – примерно 10 км, но не вдоль набережной Казанки, а в хвойных лесах Осиново, где из дискомфорта для бегущих были только надоедливые насекомые, неровная трасса с подъемами и спусками, да шишки под ногами.

И кроме того, еще с малых лет я замечал за собой любовь именно к спринту, а не к длинным забегам. Наверное, поэтому моим самым любимым атлетом был Усэйн Болт – признанный король стометровок.

Было бы здорово побегать в удовольствие секунд 15-30, но ничего не поделаешь, придется посвятить этому занятию целый час…

Одна из целей марафона – увидеть Дениса Дорохова

Забрав стартовый пакет с именным номером на Центральном стадионе днем ранее, я понял, что народу на марафоне будет тьма. В общей сложности организаторы обещали количество участников в количестве около 30 тысяч. Из них больше половины бежали 3 км и 10 км. Ну и любителей же у нас в стране побегать в восемь утра, в субботу, в плюс 8…

Кстати, о погоде! Впервые на моей памяти метеоусловия так подвели Казань. При моих забегах в канун марафона в столице Татарстана температура периодически доходила до плюс 13-14 градусов. Но сегодня погода, видимо, решила внести коррективы, предложив подышать спортивной нации сырым и довольно прохладным воздухом.

Однако для матерых бегунов подобные трудности вообще не проблема. Надел под футболку термобелье, взял при желании перчатки и пошел отрабатывать все накопленные за майские праздники килограммы.

Собственно, я так и сделал. Накинул под футболку держащую тепло водолазку, экипировался перчатками и поехал к месту старта. Признаюсь, в преддверии забега очень хотел найти в толпе одного их моих любимых комиков – Дениса Дорохова. Без преувеличения могу сказать, что вырос на его выступлениях в составе «Сборной Камызякского края».

Как сообщила пресс-служба организации TIMERMAN, звезда телеканала ТНТ выбрала, как и многие, дистанцию в 10 км. Так что шанс разглядеть его среди тысяч людей был, пусть и микроскопический. Но, к сожалению, пробираясь через сгустки людей, одетых будто бы на спортивный модельный показ, Дорохова мне найти не удалось. «Ладно, может, на финише увижу», – подумал я и начал готовиться к старту.

«Признаюсь, в преддверии начала забега очень хотел найти в толпе одного их моих любимых комиков –Дениса Дорохова» Фото: ТГ-канал TIMERMAN

Главное правило – не думать во время забега о том, как тяжело!

Первые пять километров я пробежал спокойно, без одышки и мыслей о том, необходимо ли мне сбавить скорость, чтобы не растратить заранее силы. Я любовался Булаком, принимал в свои легкие свежий воздух и тупо наслаждался моментом.

Но когда наша колонна бегунов начала подниматься на Кремлевскую дамбу, бежать и дышать стало тяжеловато. Мышцы из-за подъема стали забиваться и возникало ощущение, что ноги немного парализуются. Я понимал, что завтра, «благодаря» молочной кислоте, я по своей воле, скорее всего, уже никуда не встану.

На 7-8-м километре бежать, как правило, всегда неприятно. Второе дыхание еще не проснулось, а первое уже давно спит мертвым сном. В подобные моменты надо терпеть, стиснув зубы, и думать о чем угодно. О том, как вкусно ты поешь после марафона шаурму с двойным летним салатом, как будешь болеть за Грузию на предстоящем чемпионате Европы по футболу. Думай о чем хочешь, только не о том, как тебе трудно преодолевать каждый следующий метр.

На последнем рубеже марафона, когда то самое второе дыхание открылось, а запах финиша уже близко, бежать становится гораздо легче психологически. На пунктах питаниях, не останавливаясь, я перекусил бананом, попил водички, лишний раз почувствовав себя профессиональным спортсменом.

Заключительный десятый километр ты проходишь с чувством выполненного долга. На финише готовишься попозировать перед камерами и поблагодарить себя за то, что смог вынести все мучения. Ну и, конечно, о специальной медали не забываешь, которую организаторы подготовили каждому участнику по завершении забега.

«На финише готовишься попозировать перед камерами и поблагодарить себя за то, что смог вынести все мучения» Фото: © ТГ-канал TIMERMAN

Пересечь финишную ленту у меня получилось за 54 минуты и 36 секунд. Результат более чем достойный и не стыдный, когда захочешь поделиться с ним, к примеру, с друзьями. В этом году, как, впрочем, и в прошлые разы, Казанским марафоном я доволен. Обидно одно: я так и не встретил на своем пути Дениса Дорохова!

Фото на анонсе: ТГ-канал ФК «Рубин»